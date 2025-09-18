EJAE firma un contrato exclusivo con WME

ⓒ NETFLIX

La compositora y cantante EJAE, reconocida internacionalmente por dar voz al personaje de Rumi en la película animada de Netflix “Las guerreras K-pop”, ha firmado un contrato exclusivo con la agencia estadounidense William Morris Endeavor (WME), según informó la revista ‘Variety’ el martes 21 (hora local).

WME es una de las agencias más grandes y prestigiosas de Hollywood, y representa a reconocidos actores como Angelina Jolie, Ryan Gosling, Hugh Jackman y Matt Damon. En el ámbito del K-pop, Lisa, integrante del grupo BLACKPINK, también forma parte de su cartera de talentos.

EJAE ganó notoriedad mundial por su interpretación de Rumi y por participar en la composición y producción de la banda sonora de la cinta, incluido el exitoso tema “Golden”. La canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas y lideró asimismo la lista oficial de Reino Unido, un hito histórico para la música K-pop.

Antes de consolidarse como compositora, EJAE fue aprendiz en la agencia SM Entertainment durante más de diez años, aunque no llegó a debutar como cantante. Posteriormente, ha trabajado en numerosos éxitos para grupos como Girls’ Generation, Red Velvet, aespa, LE SSERAFIM, TWICE, Taeyeon y NMIXX. Además, es nieta del veterano actor Shin Young Kyun, un detalle que ha incrementado el interés en su trayectoria.