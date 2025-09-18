



BOSS (보스)

En Corea, las fiestas han sido tradicionalmente una época en la que las distribuidoras de cine lanzaban intensas campañas de promoción para atraer al público, aprovechando el aumento de la asistencia a las salas durante los largos puentes festivos. Y aunque esa costumbre se mantiene, hoy en día empieza a diluirse debido a los profundos cambios estructurales del mercado cinematográfico. En este contexto se enmarca el estreno del largometraje del que hablamos hoy, una película que sigue fielmente la clásica estrategia de las distribuidoras: lanzar comedias ligeras en temporada festiva, con el objetivo de asegurar, al menos en parte, el éxito en taquilla. El problema es que esta táctica resulta ya un tanto anticuada y recuerda a los primeros años 2000, cuando las carteleras coreanas estaban repletas de comedias protagonizadas por gánsteres. Y sí, la película de esta semana también va de gánsteres… aunque con una vuelta de tuerca muy particular. En lugar de competir entre ellos por el poder dentro de la organización, como cabría esperar, sus protagonistas hacen todo lo posible por no convertirse en el jefe. Se trata de “Boss”, una película escrita y dirigida por Ra Hee Chan.





A finales de los años noventa, la banda criminal Sikgupa dominaba su barrio. Bajo el liderazgo de Im Daesu y gracias a la astucia y habilidad de sus tres hombres de confianza, la organización logró someter a todos los grupos rivales y hacerse con el control total de la ciudad. Pero los tiempos han cambiado: la era de los gánsteres ha quedado atrás y, si aún sobreviven bandas como los Sikgupa, su existencia se ve amenazada por la llegada de nuevos grupos de delincuentes, entre ellos los de origen chino-coreano.





Ante esta situación, dos de los tres hombres de confianza del jefe, Suntae y Gangpyo, ya no quieren seguir viviendo como gánsteres. Ambos sueñan con un futuro distinto. Suntae aspira a triunfar como cocinero en el restaurante que regenta en secreto con su esposa; Gangpyo, recién salido de prisión, desea rehacer su vida como bailarín de tango. El único que todavía ansía ser el nuevo jefe es Panho, aunque nadie le considera realmente un candidato serio. De repente, el líder de los Sikgupa, Im Daesu, muere inesperadamente, y la presión por sucederle recae casi por completo sobre Suntae, quien lo último que desea es seguir vinculado al mundo del crimen.





El director Ra Hee Chan combina en “Boss” una amplia gama de referencias al cine de gánsteres, mezclando comedia física tipo ‘slapstick’ y parodia. A lo largo de la película se aprecian claras influencias de títulos como las coreanas “Trabajo extremo”, de Lee Byeong Heon, y “Nameless Gangster”, de Yoon Jong Bin, además de “Election”, del cineasta hongkonés Johnnie To. Sin embargo, “Boss” rompe el molde desde el inicio al presentar a unos mafiosos totalmente desinteresados en tomar el poder, lo opuesto a lo habitual en este tipo de historias, donde la ambición y la violencia por ascender al liderazgo suelen ser el motor principal. El humor nace precisamente de ese giro: los protagonistas rivalizan, sí, pero para autodescartarse como posibles jefes. A esto se suman las absurdas estrategias de los altos mandos para llenar el vacío de poder tras la muerte de Im Daesu, lo que añade más capas de comedia y ofrece una visión divertida —y algo melancólica— del gánster que ha perdido el respeto de su entorno y de la sociedad.





Aunque se trata de una comedia, “Boss” no renuncia a la acción. Al fin y al cabo, sus personajes son hombres marcados por la violencia. Las secuencias iniciales, de ritmo frenético y estética cercana al videoclip, marcan el tono enérgico que domina la mayor parte de la cinta. Más adelante, el enfrentamiento entre los dos candidatos reacios y el extenso clímax final destacan por su elaborada coreografía de acción, sin perder nunca el compás cómico que caracteriza a la película. El resultado: una sucesión de escenas vibrantes y muy entretenidas.









*** Recomendamos ver tambien ...

La obra Man on the Edge(박수건달), estrenada en 2013, cuenta la historia de un hombre que lleva una doble vida: gánster de noche y chamán de día.





En el centro de la trama está Gwangho, el brazo derecho del jefe de una poderosa organización criminal. Todo parece irle bien hasta que, durante una violenta pelea, recibe una herida en la palma de la mano que cambia las líneas de su destino. A partir de ese momento empieza a experimentar fenómenos sobrenaturales y, desesperado, busca la ayuda de varios chamanes. Para su sorpresa, le anuncian que su nuevo destino es convertirse en uno de ellos: un intermediario entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Si se niega, le advierten, seguirá sufriendo. Así da comienzo su doble vida: chamán de día, gánster de noche.





“Man on the Edge” es una película entretenida y cálida, con un reparto sólido. Sin embargo, la comedia que surge de mezclar lo sobrenatural con el mundo del crimen acaba siendo una simple fachada. En el fondo, se trata de un melodrama clásico, sin grandes sorpresas. A lo largo del relato, Gwangho desarrolla la capacidad de ver fantasmas y termina ayudándolos a cruzar al más allá. Es ahí cuando el tono melodramático se impone, con escenas de despedidas emotivas que diluyen la imagen inicial del protagonista como gánster y hombre de acción. Aun así, destaca la interpretación de Park Shin Yang, que aporta equilibrio y naturalidad a un personaje que oscila entre lo cómico y lo tierno según lo exige cada escena.