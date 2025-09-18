Episodio 30: La Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002 cambia el paradigma del fútbol en Corea

※ No se proporcionan fotografías de la Copa Mundial de la FIFA 2002 debido a restricciones de derechos de autor.

La Copa Mundial llega a Asia: Corea y Japón comparten sede

La Copa Mundial de la FIFA 2002 se celebró en Corea y Japón entre el 31 de mayo y el 30 de junio de aquel año. Fue un evento histórico: el primero del siglo XXI, el primero organizado de manera conjunta y, además, el primero en disputarse en Asia. Este torneo abrió el camino para que más países y ciudades se animaran a acoger conjuntamente grandes eventos internacionales.





El milagro coreano: camino a las semifinales del Mundial 2002

Corea del Sur debutó en una Copa del Mundo en 1954, en Suiza, y participó posteriormente en varias ediciones, aunque antes de 2002 nunca había logrado avanzar a octavos de final. Aquel año, tanto Corea como Japón ocupaban puestos bajos en el ranking de la FIFA, lo que generó dudas sobre sus posibilidades de superar la fase de grupos. Sin embargo, la selección surcoreana sorprendió al mundo al clasificarse por primera vez para octavos y continuar una racha de victorias impresionante. Pero la sorpresa no terminó ahí. Ante Italia, logró una remontada histórica, y frente a España, tras una prórroga sin goles, venció en la tanda de penaltis y alcanzó así las semifinales por primera vez en su historia.





El entrenador Guus Hiddink y los Diablos Rojos

El entrenador, Guus Hiddink, fue una pieza clave en la hazaña coreana. Supo infundir confianza en sus jugadores y diseñar tácticas que permitieron al equipo rendir al máximo frente a grandes potencias del fútbol mundial. Al mismo tiempo, la afición surcoreana —los célebres Diablos Rojos— mostró una pasión sin precedentes. Con animaciones creativas y llenas de energía, alentaron dentro y fuera de los estadios dejando una impresión imborrable en el público de todo el mundo.





El legado de la Copa Mundial de la FIFA 2002 y el futuro del fútbol coreano

La organización del Mundial de 2002 y el asombroso recorrido de la selección transformaron por completo el panorama futbolístico en Corea del Sur. El país modernizó su infraestructura deportiva con nuevos estadios y centros de entrenamiento, y el torneo abrió las puertas para que numerosos jugadores coreanos fueran fichados por clubes europeos. Más allá del deporte, el evento tuvo un impacto positivo en la cultura y en la economía, consolidando a Corea del Sur como un país firme, dinámico y competitivo en el escenario internacional.