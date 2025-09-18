¿Los palillos coreanos son diferentes a los del resto de Asia?

ⓒ Getty Images Bank

Últimamente la comida coreana se ha vuelto muy popular y, con ello, también el uso de los palillos. Hoy en día es habitual ver a extranjeros que emplean palillos metálicos a propósito, considerándolos un símbolo de la cultura coreana. Así, junto con el auge de la cultura pop del país, este utensilio se ha convertido en un elemento apreciado en todo el mundo.

A diferencia del tenedor, con los palillos se recoge una porción bastante fija en cada movimiento, por lo que también se cocina en tamaños adecuados para facilitar su uso.

En realidad, el par de palillos es común en buena parte del este de Asia. Forma parte de la vida cotidiana de casi 1.500 millones de personas. Sin embargo, en Corea adquiere una singularidad notable: mientras en muchos países predominan los palillos de madera, bambú o plástico, en Corea lo habitual es utilizar palillos metálicos pulidos. Una elección que, más allá del material, refleja una compleja combinación de historia, estatus social, evolución tecnológica, higiene, costumbres culinarias y simbolismo cultural.

Si echamos la vista atrás, en su forma más primitiva los palillos no surgieron únicamente como herencia de la Asia antigua, sino de la tendencia humana a utilizar dos pequeñas varillas para manipular alimentos. Ya nuestros antecesores, durante el Paleolítico y el Neolítico, recurrían a palos, huesos o varillas para remover y levantar comida cocinada o asada.

Llama la atención que, ya en los antiguos reinos de la península coreana, especialmente en Baekje y Silla —en los primeros siglos de nuestra era— los miembros de la aristocracia empleaban palillos de metales preciosos, como plata o bronce. Esta costumbre no obedecía solo a criterios estéticos u ostentación, sino que —según algunas teorías— también tenía fines de seguridad alimentaria: se creía que la plata podía ennegrecerse al entrar en contacto con sustancias tóxicas, funcionando así como un rudimentario detector de veneno.

Con el paso de los siglos, durante los periodos de Goryeo (918–1392) y Joseon (1392–1897), los palillos metálicos se difundieron entre la nobleza y, gracias a los avances en la producción de metales y la reducción de costes, también entre capas más amplias de la población. Aquello que nació como símbolo palaciego se fue filtrando poco a poco hacia la vida diaria, hasta llegar al acero inoxidable que conocemos hoy.

Sin embargo, la adopción de palillos metálicos no responde únicamente al estatus, sino también a la funcionalidad ligada a la gastronomía coreana. En la mesa es habitual utilizar, además del par de palillos, una cuchara larga, ya que el arroz y las sopas se consumen con cuchara, mientras que los palillos se reservan para los acompañamientos sólidos.

Los platos coreanos suelen incluir muchas guarniciones pequeñas —los conocidos banchan (반찬)— y alimentos condimentados, fermentados o con salsas. En este contexto, el metal ofrece ventajas claras: no absorbe humedad ni sabores y puede limpiarse o esterilizarse con facilidad. Por otro lado, su diseño plano ayuda a evitar que rueden sobre la mesa y facilita su manejo.

Además, al tratarse de comidas para compartir, minimizar la absorción de restos y facilitar la higiene se vuelve un aspecto clave, algo que el metal cumple de manera muy eficaz.

En resumen, hoy en día, los palillos metálicos son un símbolo reconocido de la cultura culinaria coreana, y su presencia a la hora de comer aporta una identidad visual y funcional que diferencia a Corea de otras tradiciones asiáticas.