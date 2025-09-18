Bloomberg: “BTS prepara su regreso con una gira mundial sin precedentes”

ⓒ Big Hit Music

El grupo BTS planea emprender una gira mundial que incluiría unas 65 actuaciones, más de 30 de ellas en América del Norte, según informó la agencia Bloomberg el domingo 26.

De confirmarse, el tour podría convertirse en el más ambicioso de la historia de la banda, superando los récords alcanzados en sus giras anteriores tanto por el número de fechas como por su alcance internacional.

El nuevo álbum de BTS, el primero que publicarán al completo tras cumplir todos sus miembros el servicio militar obligatorio, podría ver la luz a finales de marzo del próximo año, marcando así el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.

No obstante, su agencia de representación, BigHit Music, precisó que los detalles sobre la magnitud y el calendario de la gira aún no están definidos y que las cifras difundidas hasta ahora corresponden únicamente a proyecciones preliminares.

El esperado regreso de BTS llega tras un periodo en el que sus integrantes se centraron en proyectos individuales y en el cumplimiento de sus deberes militares. Su última actuación conjunta tuvo lugar en octubre de 2022, durante el concierto “Yet to Come in Busan”, que congregó a miles de seguidores.