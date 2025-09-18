Lee Know de Stray Kids dona 200 millones de wones en su cumpleaños

ⓒ JYP Entertainment

El cantante Lee Know, integrante del grupo Stray Kids, celebró su cumpleaños con un gesto solidario al donar 200 millones de wones (aproximadamente 140.000 dólares), según informó su agencia de representación, JYP Entertainment.

El artista destinó 100 millones de wones al Centro Médico Samsung de Seúl y otros 100 millones a la organización de protección felina Nabiya. De acuerdo con JYP Entertainment, los fondos se emplearán en ayudar a pacientes adultos con enfermedades graves y a niños hospitalizados, mientras que la entidad animalista los utilizará para rescatar, proteger y cuidar gatos abandonados.

Lee Know señaló que esta donación fue posible gracias al apoyo de sus seguidores y expresó su deseo de que el gesto “brinde fuerza y consuelo a todas las personas y seres vivos que atraviesan momentos difíciles”.

Por otra parte, Stray Kids se encuentra preparando el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado “Do It”, previsto para el próximo 21 de noviembre.