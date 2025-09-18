RM de BTS ofrecerá un discurso en la cumbre del APEC en Gyeongju

ⓒ YONHAP News

El cantante RM, líder del grupo BTS, participará como orador principal en la Cumbre de CEOs del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el miércoles 29 en la ciudad de Gyeongju, en el marco de la cumbre de líderes del foro regional.

Según fuentes de la industria musical, el artista intervendrá en la segunda jornada del evento, entre las 3:05 y las 3:15 de la tarde, con una ponencia de unos diez minutos titulada “La industria cultural y creativa en la región del APEC y el poder blando del K-Culture”.

Aunque los detalles de su discurso aún no se han dado a conocer, se espera que RM aborde la relevancia y la expansión global de la cultura coreana basándose en su experiencia como líder de una de las bandas más influyentes del mundo. Dado su dominio del inglés, se prevé que la intervención se realice en ese idioma ante una audiencia compuesta por líderes políticos y empresariales internacionales.

RM se convertirá así en el primer intérprete de K-pop en participar como ponente en esta cumbre, una oportunidad que refuerza la proyección internacional del K-pop y de la cultura coreana como elementos clave del poder blando de Corea.