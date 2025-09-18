PERROS, de Gendry-Kim, Keum Suk

Gendry-Kim nos presenta una historia más íntima sobre su amor hacia los mejores amigos del ser humano: los perros.





La obra se titula Perros y resulta una historia muy personal, pues el personaje central es una ilustradora igual que ella. Aquí, la protagonista, que nunca había considerado tener una mascota, cambia de parecer cuando muere la abuela de su pareja y, simpatizando con la tristeza de él por la pérdida, acepta adoptar a Zanahoria, un cachorro de corgi. A partir de ahí comienza a establecer un fuerte vínculo con Zanahoria, y con ello su forma de ver a los animales y la vida misma cambia completamente. Incluso llega a mudarse a un pueblo costero por el bien del perro.





La nueva vida trae nuevas inquietudes a la familia: el trato violento hacia los perros por parte de sus vecinos, el encuentro inesperado con animales abandonados, las viejas tradiciones coreanas, etc. Consciente de lo brutales que pueden ser los humanos hacia los animales, incluso hacia los perros que son los más cercanos a ellos, decide adoptar a dos perros más: Patata, un mestizo abandonado en su puerta, y Choco, un collie que ha vivido gran parte de su vida en una jaula, posiblemente bajo el control de un criador de perros. En este proceso, la protagonista, que es la autora misma, analiza tanto su cultura de origen como el cambio que ha supuesto esta nueva familia perruna.





En un primer vistazo Perros parece una obra únicamente destinada a los amantes de es los canes. La propia autora se sorprende viendo cómo Zanahoria va cambiando la vida de la protagonista, que a partir de cierto punto empieza a poner por delante las necesidades de su perro a las suyas. Esto desemboca en la mudanza de la ciudad al campo, y este es el punto donde la obra se torna interesante. Ya que ese traslado lleva al lector a una Corean del Sur desconocida. Si bien la imagen actual del país es la de una Corea tecnológica, del país del k-pop y de una nación con grandes urbes como Seúl, el cómic expone una Corea rural que es totalmente distinta. Ahí, la protagonista ve y se cuestiona el trato que los animales reciben en su país, así como la falta de sensibilidad de quienes están alejados de los avances sociales y de pensamiento.





A primera vista, Perros podría parecer una obra destinada únicamente a los amantes de los canes. La propia autora se sorprende al ver cómo Zanahoria va cambiando la vida de la protagonista quien a partir de cierto punto empieza a poner por delante las necesidades de su perro a las suyas. Esto desemboca en la mudanza de la ciudad al campo, y es en ese momento cuando la obra se torna realmente interesante, pues ese traslado lleva al lector a una Corea del Sur poco conocida. Si bien la imagen actual del país es la de una nación tecnológica, patria del k-pop y de grandes urbes como Seúl, el cómic expone una Corea rural completamente distinta. Ahí, la protagonista observa y se cuestiona el trato que los animales reciben en su país, así como la falta de sensibilidad de quienes están alejados de los avances sociales y de pensamiento.





Perros muestra cómo la vida de una persona puede transformarse al convivir con un animal. Es, asimismo, un llamado al respeto hacia toda forma de vida, pero también una íntima confesión de su autora, Keum Suk Gendry-Kim, quien se detiene a observar las tradiciones de su país, siempre con viñetas que impactan y conmueven a todo lector.