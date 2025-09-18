Tu carta (연의 편지)

“Tu carta” es una película de animación que nos habla a través de su protagonista, Sori. Una chica a quien la vida no ha tratado con suavidad. La cinta retrata su historia con esmero, con un nivel de detalle admirable y, sobre todo, con una enorme sensibilidad. A lo largo de sus escenas parece susurrarle al espectador y a Sori que, aunque la vida duela, siempre guarda un rincón de luz para cada uno de nosotros.





Sori tuvo una infancia difícil. Padeció una grave enfermedad y pasó gran parte de su niñez en la cama de un hospital. Aun así, en medio de esa realidad limitada, supo no cerrarse al mundo. No renunció a la vida cotidiana. Aprendió a descubrir los pequeños tesoros escondidos entre las paredes del hospital: los caramelos que médicos y enfermeras dejaban ocultos para los pacientes más pequeños, o los objetos olvidados por otros enfermos al recibir el alta. Gracias a esa curiosidad, a esa capacidad de encontrar belleza en lo mínimo, Sori recuperó la salud y creció fuerte, física y mentalmente. Aunque la soledad siguió acompañándola, como una sombra silenciosa.





Sori sabía bien lo que era la soledad. Por eso, cuando en el instituto vio que una compañera era acosada sin motivo, no pudo mirar hacia otro lado. La defendió. No hizo mucho, apenas unas palabras: pidió a las agresoras que parasen, que se estaban pasando de la raya, que esa violencia era insoportable, no solo para la víctima, sino para toda la clase que la presenciaba. Pero esas pocas palabras bastaron para convertir a Sori en la nueva diana del acoso. Y una vez más, cayó en la soledad. Nadie se atrevía a acercarse a ella por miedo a sufrir el mismo destino. La vida en el colegio se volvió insostenible. Hasta que un día no pudo más. Pidió el traslado a otra escuela, lejos de Seúl. Sin embargo, el cambio apenas alivió sus heridas. Sus nuevos compañeros no la maltrataban, pero Sori seguía sintiéndose intimidada. Las cicatrices del pasado, los recuerdos de los abusos, le impedían abrirse de nuevo.





Ahora, Sori vuelve a estar completamente sola. Sentada en el aula, rodeada de compañeros… pero acompañada únicamente por la soledad. Y entonces, un día, algo cambia. Bajo su pupitre, descubre un sobre de papel pegado con cuidado. En él solo hay escrito un número: el uno. Dentro, una carta. Una carta de bienvenida para Sori, que describe con detalle los distintos espacios del colegio y contiene pequeños retratos dibujados a mano de sus compañeros, con sus nombres y rasgos más característicos. Leyendo la carta, Sori pronuncia por primera vez los nombres de sus compañeros, aunque apenas en un susurro. Pero la carta no revela quién la ha escrito. Su curiosidad crece. Pronto encuentra la carta número dos… luego la tres… y así, sucesivamente, hasta llegar a la número diez. ¿Qué descubrirá Sori gracias a estas cartas? ¿Cambiarán su vida y sus días en el colegio? ¿Encontrará finalmente la luz?