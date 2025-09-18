Tu carta (연의 편지)
“Tu carta” es una película de animación que nos habla a través de su protagonista, Sori. Una chica a quien la vida no ha tratado con suavidad. La cinta retrata su historia con esmero, con un nivel de detalle admirable y, sobre todo, con una enorme sensibilidad. A lo largo de sus escenas parece susurrarle al espectador y a Sori que, aunque la vida duela, siempre guarda un rincón de luz para cada uno de nosotros.
Sori tuvo una infancia difícil. Padeció una grave enfermedad y pasó gran parte de su niñez en la cama de un hospital. Aun así, en medio de esa realidad limitada, supo no cerrarse al mundo. No renunció a la vida cotidiana. Aprendió a descubrir los pequeños tesoros escondidos entre las paredes del hospital: los caramelos que médicos y enfermeras dejaban ocultos para los pacientes más pequeños, o los objetos olvidados por otros enfermos al recibir el alta. Gracias a esa curiosidad, a esa capacidad de encontrar belleza en lo mínimo, Sori recuperó la salud y creció fuerte, física y mentalmente. Aunque la soledad siguió acompañándola, como una sombra silenciosa.
Sori sabía bien lo que era la soledad. Por eso, cuando en el instituto vio que una compañera era acosada sin motivo, no pudo mirar hacia otro lado. La defendió. No hizo mucho, apenas unas palabras: pidió a las agresoras que parasen, que se estaban pasando de la raya, que esa violencia era insoportable, no solo para la víctima, sino para toda la clase que la presenciaba. Pero esas pocas palabras bastaron para convertir a Sori en la nueva diana del acoso. Y una vez más, cayó en la soledad. Nadie se atrevía a acercarse a ella por miedo a sufrir el mismo destino. La vida en el colegio se volvió insostenible. Hasta que un día no pudo más. Pidió el traslado a otra escuela, lejos de Seúl. Sin embargo, el cambio apenas alivió sus heridas. Sus nuevos compañeros no la maltrataban, pero Sori seguía sintiéndose intimidada. Las cicatrices del pasado, los recuerdos de los abusos, le impedían abrirse de nuevo.
Ahora, Sori vuelve a estar completamente sola. Sentada en el aula, rodeada de compañeros… pero acompañada únicamente por la soledad. Y entonces, un día, algo cambia. Bajo su pupitre, descubre un sobre de papel pegado con cuidado. En él solo hay escrito un número: el uno. Dentro, una carta. Una carta de bienvenida para Sori, que describe con detalle los distintos espacios del colegio y contiene pequeños retratos dibujados a mano de sus compañeros, con sus nombres y rasgos más característicos. Leyendo la carta, Sori pronuncia por primera vez los nombres de sus compañeros, aunque apenas en un susurro. Pero la carta no revela quién la ha escrito. Su curiosidad crece. Pronto encuentra la carta número dos… luego la tres… y así, sucesivamente, hasta llegar a la número diez. ¿Qué descubrirá Sori gracias a estas cartas? ¿Cambiarán su vida y sus días en el colegio? ¿Encontrará finalmente la luz?
*** Recomendamos ver también…
“Lost in Starlight”(이 별에 필요한) es una producción original de Netflix, conocida en español como “Perdidos en las estrellas” o “Lo que le falta a esta estrella”, esta última la traducción literal del título original en coreano. Se trata de un largometraje de animación ambientado en la Seúl del año 2050. Cuenta la historia de amor entre Nanyeong, una joven aspirante a astronauta, y Jay, un músico. Las voces protagonistas corren a cargo de la actriz Kim Tae Ri y del actor Hong Kyung.
La película, dirigida por la artista de animación Han Ji Won, centra su atención en el romance entre Nanyeong y Jay, una relación marcada por los sueños, las promesas y la lucha por permanecer juntos a pesar de la distancia física del espacio. Ella se encuentra en Marte, cumpliendo una misión interplanetaria; él, en la Tierra, esperando. La trama sigue el clásico desarrollo de una historia romántica: un encuentro fortuito, una conexión profunda que crece con los momentos compartidos, los tropiezos, y los obstáculos que ponen a prueba su amor. En este caso, los mayores desafíos son la distancia y la falta de sincronía entre las aspiraciones de ambos protagonistas. El desenlace, a la vez feliz y conmovedor, logra tocar la fibra sensible del espectador.
Visualmente, el filme es una auténtica maravilla. Hermoso, dinámico, con una atención minuciosa al detalle y una calidad estética excepcional. También destaca como una representación convincente del futuro próximo, al imaginar un mundo dentro de 30 años, con todos los avances tecnológicos y los cambios que estos traerán a la vida humana. Pero más allá de su ambientación futurista y de su impecable estilo visual, “Lost in Starlight” es, ante todo, una historia de amor universal. Una historia sencilla, que emociona precisamente por eso: porque todos, en algún momento, hemos sentido la distancia, la incomprensión o la necesidad de encontrar en el otro un refugio. La película nos recuerda que el amor, a pesar de las barreras, los silencios y las distancias, sigue siendo el lenguaje más humano y más cercano que tenemos.