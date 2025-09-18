El tribunal rechaza la solicitud de NewJeans para rescindir su contrato con Ador

ⓒ ADOR

El Tribunal Central del Distrito de Seúl dictaminó el miércoles 20 que la banda femenina de K-pop NewJeans deberá mantener vigente su contrato de exclusividad con su agencia, Ador, hasta 2029. La corte desestimó así la solicitud presentada por las cantantes para poner fin anticipadamente al acuerdo.

El tribunal rechazó los argumentos del grupo, que alegaba que la compañía había incumplido sus obligaciones contractuales, lo que, según las artistas, justificaría la rescisión.

El caso giraba en torno al cese de la exdirectora ejecutiva de Ador, Min Hee Jin, quien desempeñó un papel clave en la dirección creativa y la producción musical de la formación. Las cinco integrantes de NewJeans sostuvieron que su destitución había minado su confianza en la agencia y afectado a sus actividades artísticas. Sin embargo, la corte consideró que el despido de Min no constituía una causa válida para la terminación del contrato.

En su fallo, el tribunal señaló además que, pese a las tensiones existentes, la relación entre la banda y la agencia no se ha deteriorado hasta el punto de justificar la disolución del vínculo contractual.