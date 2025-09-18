Doyoung y Jungwoo de NCT se alistarán juntos en el Ejército en diciembre

ⓒ SM Entertainment
Los cantantes Doyoung y Jungwoo, integrantes del grupo NCT, cumplirán juntos con su servicio militar obligatorio a partir de diciembre, según informó su agencia, SM Entertainment.
La compañía anunció el jueves 30, a través de la plataforma para fans de K-pop Weverse, que ambos artistas ingresarán al mismo centro de entrenamiento el 8 de diciembre.
Tras completar cinco semanas de instrucción básica, Doyoung servirá como soldado en activo en el Ejército, mientras que Jungwoo se incorporará a una banda militar.
SM Entertainment añadió que no se celebrará una ceremonia separada con motivo de su alistamiento.