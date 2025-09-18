G-Dragon actuará en la cena de gala de la cumbre del APEC 2025

ⓒ Galaxy Corporation

El cantante G-Dragon ofrecerá una actuación especial durante la cena de gala de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025, que se celebrará el viernes 31 en la ciudad de Gyeongju, provincia de Gyeongsang del Norte.

La actuación, de carácter exclusivo para los líderes participantes, tendrá lugar en el Hotel Lahan Select, sede del evento oficial.

Tras la gala, G-Dragon tiene previsto viajar a Taiwán, donde actuará en el Taipei Arena el sábado 1 y el domingo 2.

Nombrado embajador promocional de la cumbre del APEC en julio pasado, el integrante del grupo BIGBANG ha participado en diversas actividades vinculadas al evento. G-Dragon es reconocido como un icono cultural más allá del ámbito del K-pop y destaca también en los campos de la moda, el arte y la tecnología.