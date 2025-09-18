Paul Duclos, embajador del Perú en Corea: La visión de Corea para la Cumbre del APEC 2025 destaca aspiraciones compartidas

﻿﻿Con la cumbre de líderes del APEC 2025 celebrándose en Gyeongju, Corea se convierte en el epicentro de la cooperación económica de Asia-Pacífico. Tras el lema “Empoderar, Incluir, Crecer”, adoptado por Perú el año pasado cuando acogió el evento, Corea asume ahora el relevo con el tema “Construyendo un mañana sostenible: Conectar, Innovar, Prosperar”. Todo ello en un contexto marcado por el reajuste de las cadenas globales de suministro, el avance del proteccionismo y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.





Perú, que presidió con éxito la edición de 2024, ha mantenido una estrecha colaboración con Corea para compartir experiencias y aprendizajes. En ese proceso ha participado muy de cerca el embajador Paul Duclos, jefe de la misión diplomática peruana en Seúl desde marzo de 2023. Con más de 26 años de trayectoria en el servicio exterior, ha representado al país ante las Naciones Unidas en Nueva York y ha servido en las embajadas de Perú en Japón, India y Países Bajos.





El embajador Duclos tuvo la amabilidad de visitar nuestros estudios en KBS WORLD Radio antes de partir hacia Gyeongju, sede de la cumbre, para conversar sobre cómo Perú y Corea han cooperado en el marco del APEC, las perspectivas para esta nueva edición del foro y el estado actual de la relación y la amistad entre ambos países.