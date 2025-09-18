Reglas de etiqueta de la mesa coreana (Primera parte)

ⓒ gettyimagesbank

La etiqueta en la mesa en Corea está profundamente ligada a valores como el respeto a los mayores, la armonía entre los comensales y la consideración hacia la comida y hacia el anfitrión. De hecho, las señales de cortesía comienzan incluso antes de sentarse: al llegar al comedor o al restaurante se saluda con una ligera inclinación, y se espera a que los mayores o el anfitrión ocupen su asiento primero.

Es habitual que los asientos se asignen según la edad o el estatus, de modo que la persona de mayor rango ocupe la posición de honor. En algunos casos, se considera apropiado que el anfitrión se siente más cerca de la puerta, mientras que el invitado principal se ubica en el centro o en el extremo opuesto, alejado del tránsito.

En restaurantes tradicionales que utilizan suelo cálido al estilo ondol y mesas bajas, es necesario quitarse los zapatos antes de entrar en el área destinada a sentarse. Por ello, se recomienda no estar descalzo y llevar calcetines o cubrepiés para colocárselos discretamente al acceder al salón.

Una regla fundamental antes de comenzar a comer es que nadie levanta los utensilios ni toma alimento alguno hasta que lo haga la persona de mayor edad o hasta que el anfitrión lo indique. En muchos casos, antes del primer bocado, los comensales dicen “jal meok-gesseumnida” (잘 먹겠습니다). Esta expresión, que significa literalmente “voy a comer bien”, transmite gratitud hacia quien preparó o invitó la comida y sería equivalente a “buen provecho”, en español.

También es importante tener las manos limpias antes de sentarse. Por ello, suele haber toallas o pañitos húmedos sobre la mesa para que cada comensal pueda limpiarse antes de empezar.

La disposición de platos, cuencos y utensilios es esencial. En una comida típica coreana cada comensal tiene su cuenco de arroz, su sopa, y en el centro se colocan los platos para compartir: los banchan (반찬), es decir, guarniciones o acompañamientos servidos todos a la vez. En este contexto se considera de buena educación ofrecer primero a los demás o servirse porciones moderadas para que todos puedan disfrutar de cada plato.

Actualmente se procura evitar el uso de palillos personales en los platos comunes, por lo que suelen ponerse utensilios compartidos. Cuando no los hay, se aconseja colocar la porción primero en el propio plato y después llevarla a la boca. De esta forma evitamos introducir nuestros palillos en los platos generales y mantenemos mejores condiciones de higiene.

Al tomar alimentos de los platos compartidos, conviene evitar raciones excesivas, especialmente al inicio, para que todos tengan oportunidad de probarlos. Además, es habitual comenzar con un poco de sopa o estofado para abrir el apetito, continuar con los banchan y, finalmente, pasar al plato principal.

En cuanto a los utensilios, en Corea se suelen utilizar palillos metálicos junto con una cuchara larga, y esta combinación recibe el nombre de sujeo (수저). Los utensilios metálicos se colocan con cuidado a la derecha, junto a la sopa, mientras que el arroz se sitúa a la izquierda. La cuchara se emplea para el arroz y la sopa, y los palillos se reservan para los acompañamientos y alimentos sólidos.

Existen, además, ciertos gestos que se deben evitar. Uno de ellos es levantar el cuenco de arroz para acercarlo a la boca. A diferencia de otras culturas asiáticas, en Corea el cuenco se mantiene sobre la mesa. Siempre se han de usar los utensilios —la cuchara y los palillos— para comer, no directamente con la mano ni inclinando el cuenco.

Tampoco se deben clavar los palillos o la cuchara en el arroz, ya que ese gesto se asocia con rituales funerarios de ofrenda a los difuntos y tiene connotaciones de mal augurio.

Otra norma es no utilizar cuchara y palillos simultáneamente con la misma mano. Aunque en la práctica pueda verse cierta flexibilidad, en contextos formales se considera buena etiqueta no hacerlo.