Episodio 31: Sube el telón de la era internacional de los eSports

El despertar de los eSports El origen de los deportes electrónicos en Corea se remonta a finales de la década de 1990. Tras la crisis financiera asiática de 1997, el Gobierno apostó por las tecnologías de la información y la comunicación como nuevo motor de crecimiento económico. Esa estrategia impulsó la rápida expansión de las redes de Internet en todo el país. En ese contexto, proliferaron los PC Bang, los populares cibercafés coreanos, mientras el videojuego StarCraft alcanzaba una popularidad sin precedentes. La competencia entre comunidades digitales se intensificó y, de ella, surgieron los primeros equipos profesionales, sentando así las bases de los eSports en Corea.





De los salones recreativos a la cultura de los PC Bang

ⓒ KBS

Los deportes electrónicos en su fase de estructuración y crecimiento A comienzos de los años 2000, empresas tecnológicas y cadenas de cibercafés empezaron a crear equipos profesionales de videojuegos. Demostraron que lo que antes se consideraba un simple pasatiempo podía transformarse en un auténtico deporte de competición. En ese proceso nació la Asociación de Deportes Electrónicos de Corea, que dio paso a la institucionalización de las ligas y a la gestión profesional de los jugadores. Con la organización de grandes torneos, como los World Cyber Games (WCG), Corea tuvo la oportunidad de establecer los estándares globales del sector. A ello se sumó el papel clave de los medios especializados, como Ongamenet y MBC Game, que comenzaron a retransmitir encuentros de forma regular y que situaron a Corea en el epicentro mundial de la industria de los eSports.





Retransmisión de partidas de videojuegos

ⓒ KBS

De jugar a mirar: la era de las ligas y las retransmisiones Desde la gran final de la liga de StarCraft de 2001 en la Arena Jangchung, los eSports comenzaron a consolidarse como un auténtico deporte de masas. La final celebrada en Busan en 2004, conocida como la “Gran batalla de Gwangalli” por la playa donde tuvo lugar, reunió a cerca de 100.000 espectadores. Con el crecimiento de las ligas y la profesionalización de los equipos, surgieron las primeras grandes estrellas, como Lim Yo Hwan y Hong Jin Ho, mientras las principales empresas coreanas empezaban a patrocinar equipos. En paralelo, se desarrolló una vibrante cultura de aficionados. La construcción de estadios especializados y la expansión de las infraestructuras de retransmisión aseguraron el funcionamiento estable de las competiciones y consolidaron lo que muchos consideran la época dorada de los eSports en Corea.





Final disputada entre Lim Yo Hwan y Hong Jin Ho en la Arena Jangchung

ⓒ KBS

La “Gran batalla de Gwangalli”, 2004

ⓒ KBS

El fandom llega a los deportes electrónicos

ⓒ KBS



La expansión global de los eSports y lo que viene A finales de la década de 2000, la escena coreana de los eSports se vio sacudida por escándalos de amaño de partidas. No obstante, la llegada de League of Legends (LoL) marcó un nuevo renacer. Su éxito internacional permitió a Corea recuperar su posición como potencia mundial en el sector. Hoy en día, los deportes electrónicos coreanos mantienen un alto nivel de competitividad global al destacar en ligas profesionales, retransmisiones, producción de contenidos y programas educativos. El mercado continúa mostrando un fuerte potencial de crecimiento y reafirmando el liderazgo de Corea en la era internacional de los eSports.



