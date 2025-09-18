HACIA DONDE SE PONE EL SOL, de Choi Jin Young





En “Hacia donde se pone el sol”, Choi Jin Young nos presenta una historia distópica en la que un grupo de personas se ve obligado a huir de sus hogares debido a un virus mortal.





El libro está compuesto por una serie de monólogos, donde los personajes principales—Dori, Jina, Ryu y Gunji—nos invitan a adentrarnos en sus mundos interiores mientras huyen de Corea hacia Rusia, en pleno apogeo de una pandemia global. En el prólogo, Choi explica que eligió situar a sus personajes en “el país más inmenso del planeta” porque quería que “portaran una bandera, para que incluso desde el cielo se viera que ‘¡aquí mismo, en este lugar, hay un ser humano!’”. La autora parece querer que los lectores estudien al individuo en un momento de crisis, utilizando el paisaje vasto y desolado como un espacio que contribuye a evocar la soledad. La ubicación de los personajes, en un lugar casi vacío, enfatiza su identidad existencial y las consecuencias de sus decisiones.





Aunque la trama parece centrarse en la pandemia y sus devastadoras secuelas como pobreza, hambruna, delincuencia y caos, en realidad, todo esto sirve como telón de fondo para una transformación interna en los personajes.





Las voces que dominan esta historia son principalmente femeninas, y las heroínas son valientes y abnegadas, siempre anteponiendo la vida de sus seres queridos a la suya propia. Los hombres, en cambio, suelen mostrarse indecisos o violentos: Dan, el marido de Ryu, llora y le pide que regrese a Corea por miedo; el padre de Dori se une a una banda de delincuentes para proteger a su hija; el padre de Jina la golpea, culpándola de la muerte de varios familiares; y el tío de Jina la agrede sexualmente. La excepción es Gunji, un niño huérfano de la aldea de Jina, que se convierte en un joven compasivo, protegiendo a Dori, pero acaba siendo repudiado.





Aquellos personajes que logran salvarse son los que se preocupan por los demás y protegen a sus seres queridos. Su deseo de huir más allá del desastre, “allá, más allá del horizonte, donde se pone el sol”, se alimenta de su capacidad para amar. A lo largo de la novela, el amor emerge como la fuerza que les da esperanza, incluso en medio de las catástrofes. Dori, por ejemplo, tararea sin saberlo una canción que escucha en la radio: “Ma rendi pur contento”, que significa “Solo hazla feliz”. A través de los personajes, la autora nos ofrece la esperanza de que el amor prevalecerá y que la humanidad sobrevivirá, a pesar de las adversidades. La novela culmina con una simple, pero poderosa frase: “Te amo”.



