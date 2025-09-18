U-Know Yunho lanza su primer álbum de estudio en solitario

ⓒ SM Entertainment

El cantante U-Know Yunho, integrante del dúo TVXQ, presentó el miércoles 5 su primer álbum de estudio como solista, titulado “I-KNOW”.

El artista ofreció una rueda de prensa en Seúl el mismo día del lanzamiento, donde compartió su entusiasmo por mostrar un trabajo que, según sus palabras, “refleja tanto al artista como a la persona que hay detrás del escenario”.

El disco, publicado dos años después de su último miniálbum, “Reality Show”, ofrece una mirada introspectiva a su proceso de crecimiento y autoconocimiento. Yunho explicó que su intención era mostrar su lado más humano. En sus palabras, si hasta ahora el público conocía a U-Know Yunho, el artista, esta vez quería presentar a Jung Yunho, el hombre real que hay detrás.

Con más de 20 años de trayectoria, el intérprete destacó que este estreno simboliza su constancia y evolución a lo largo de su carrera.

“I-KNOW” incluye diez temas, entre ellos las canciones principales, “Stretch” y “Body Language”, y cuenta con colaboraciones de Kai, de la banda EXO, y de Minnie, de (G)I-DLE. El álbum ya está disponible en las principales plataformas digitales.