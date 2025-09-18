ALLDAY PROJECT revela el teaser de su nuevo sencillo

ⓒ THE BLACK LABEL

El grupo ALLDAY PROJECT ha revelado un adelanto de su esperado regreso con la publicación del teaser de su nuevo sencillo digital, “ONE MORE TIME”, difundido el miércoles 5 a través de sus redes sociales oficiales.

Su agencia, The Black Label, confirmó que la banda lanzará su primer miniálbum el próximo mes de diciembre, lo que ha incrementado las expectativas entre sus seguidores.

La imagen del teaser muestra diversos objetos —como una barandilla de montaña rusa, unos auriculares, un monitor retro, una bola de espejos y un gesto con el dedo— que hacen referencia al concepto de la nueva canción y han despertado la curiosidad del público.

ALLDAY PROJECT, que debutó con los temas “FAMOUS” y “WICKED”, estrenará “ONE MORE TIME” el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde.