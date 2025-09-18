BOYNEXTDOOR entra en la lista Billboard 200 con su quinto miniálbum

ⓒ KOZ Entertainment

El grupo masculino BOYNEXTDOOR ha logrado posicionar su quinto miniálbum, “The Action”, en el puesto número 40 del Billboard 200, según informó su agencia, KOZ Entertainment, el miércoles 5, citando la lista correspondiente al 8 de noviembre.

Con este nuevo lanzamiento, la banda amplía su presencia en el principal listado de discos de Billboard, iniciada con su primer miniálbum, “Why…”, y alcanza su mejor posición hasta la fecha, el número 40, tanto con su tercer como con su quinto trabajo discográfico.

“The Action” debutó además en el séptimo lugar de la clasificación de álbumes más vendidos de Billboard, tras convertirse en el tercer disco consecutivo del grupo en superar el millón de copias vendidas.

La agrupación de seis integrantes concluyó recientemente la promoción del proyecto en Corea. Su tema principal, “Hollywood Action”, coescrito por cuatro de los miembros junto al cantante y productor principal, Zico, obtuvo tres premios en programas musicales nacionales y alcanzó el segundo puesto en el Top 100 de la principal plataforma de streaming del país, Melon.