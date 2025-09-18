



Run To The West (중간계)

“Run To The West” (“Huida al oeste”) comienza con los preparativos del funeral de una mujer. Mientras se dispone la habitación del hotel y llegan los arreglos florales, su hija, sumida en el dolor, recibe la visita de su hermano. Pronto entendemos que él ha estado ausente durante años: ha salido de prisión con un permiso especial para despedirse de su madre. Mientras tanto, una multitud empieza a congregarse para la ceremonia, y todos, de una forma u otra, ocultan su verdadera identidad.Entre los asistentes está Jaebeom, el hijo, un multimillonario que amasó su fortuna con operaciones de juego ilegales en Filipinas; y también Jangwon, un agente de inteligencia nacional infiltrado, encargado de protegerlo... y de vigilarlo. Entre el resto de invitados hay criminales que persiguen a Jaebeom y figurantes contratados para llenar el funeral y que no parezca vacío.





De repente, un grupo de matones secuestra a Jaebeom. Se inicia una persecución frenética en coche, pero ambos vehículos acaban chocando. Los perseguidores se estrellan contra una furgoneta, y el coche de los secuestradores explota. En un abrir y cerrar de ojos, todos los ocupantes despiertan en un lugar extraño: una especie de Seúl desierto, donde solo habita un grupo de seres con cabezas de animales que parecen acecharlos con siniestras intenciones. Poco a poco comprenden que tal vez estén muertos, atrapados en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Allí aparecen figuras aún más inquietantes, tomadas de la mitología budista: los Cuatro Reyes Celestiales y un anciano misterioso con poderes sobrenaturales. Tras todo este frenesí narrativo, la película termina de forma abrupta, con un final abierto. Y es que “Run To The West” es solo la primera parte de un proyecto más amplio: una historia que Kang concibió hace 25 años, pero que tuvo que abandonar entonces por motivos económicos.





La película “Run To The West” está profundamente arraigada en el misticismo budista, en especial en el concepto del estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Durante ese periodo, que según la tradición puede durar hasta 49 días, la conciencia experimenta visiones e ilusiones kármicas antes de renacer o pasar a otro estado.





Sin duda, “Run To The West” supone una innovación que podría marcar el inicio de una auténtica revolución en el cine. Aun así, respiramos con cierto alivio al escuchar al director Kang Yun Sung asegurar que la inteligencia artificial generativa se utilizó únicamente para sustituir los efectos visuales y los gráficos por ordenador convencionales, y que todos los actores son reales. En una entrevista, Kang comentó que solo necesitó cuarenta días para crear las criaturas del reino intermedio. Con las técnicas tradicionales, ese proceso habría llevado alrededor de un año. Eso sí, admitió que la calidad de las imágenes y los movimientos generados por IA todavía está por debajo de la animación digital clásica. Pero confía en que la tecnología evolucione rápidamente y permita un uso más natural, más artístico y mejor integrado de la inteligencia artificial en el cine. Respecto a la inquietud de si la IA podría llegar a reemplazar a los actores, el director fue tajante: la inteligencia artificial —dijo— es solo una herramienta. Y añadió: “Los actores pueden transmitir emociones; eso es algo que la IA no puede hacer”.









*** Recomendamos ver también…

“Dokkaebi” (도깨비) narra la historia de Kim Shin, un guerrero inmortal de la dinastía Goryeo traicionado y asesinado por el rey al que servía. Convertido en dokkaebi, un ser condenado a vivir eternamente, Kim Shin busca una forma de poner fin a su inmortalidad. La única manera de romper su maldición es encontrar a la mujer destinada a ser la “novia del dokkaebi”: alguien capaz de ver la espada invisible que atraviesa su pecho... y de extraérsela. A lo largo de su interminable existencia, Kim Shin conoce a Ji Euntak, una joven que puede comunicarse con los espíritus y que, inevitablemente, resulta ser esa novia predestinada.





En el fondo, esta serie es una historia de amor entre Kim Shin y Ji Euntak. Pero también aborda grandes temas universales: la vida y la muerte, el amor, el destino y la voluntad de desafiarlo. Se emitió entre diciembre de 2016 y enero de 2017, alcanzó audiencias altísimas y se convirtió en una de las producciones más exitosas de la televisión surcoreana. El guion es obra de Kim Eun Sook, una de las guionistas más reconocidas del género K-drama. Y en el reparto brillan Gong Yoo, como el guerrero inmortal Kim Shin, y Kim Go Eun, en el papel de Ji Euntak.