Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

SEVENTEEN presenta una nueva subunidad

#Novedades de K-Pop l 2025-11-07

Melodías de Corea

ⓒ PLEDIS Entertainment
Los cantantes DK y Seungkwan, de la banda SEVENTEEN, se preparan para debutar como una nueva subunidad del conjunto.
La agencia Pledis Entertainment anunció el jueves 6 que ambos artistas están trabajando en un álbum en formato dúo, cuyo lanzamiento está previsto para enero del próximo año.
DK y Seungkwan forman parte del equipo vocal de SEVENTEEN y ya habían colaborado anteriormente junto a Hoshi, integrante del grupo de performance en el trío BSS (BooSeokSoon).
Actualmente, SEVENTEEN desarrolla sus actividades con nueve miembros activos, ya que Jeonghan, Wonwoo, Woozi y Hoshi se encuentran en el servicio militar obligatorio. Hoshi, quien también formaba parte de BSS, ingresó en el Ejército en septiembre como soldado.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >