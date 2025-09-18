SEVENTEEN presenta una nueva subunidad

ⓒ PLEDIS Entertainment

Los cantantes DK y Seungkwan, de la banda SEVENTEEN, se preparan para debutar como una nueva subunidad del conjunto.

La agencia Pledis Entertainment anunció el jueves 6 que ambos artistas están trabajando en un álbum en formato dúo, cuyo lanzamiento está previsto para enero del próximo año.

DK y Seungkwan forman parte del equipo vocal de SEVENTEEN y ya habían colaborado anteriormente junto a Hoshi, integrante del grupo de performance en el trío BSS (BooSeokSoon).

Actualmente, SEVENTEEN desarrolla sus actividades con nueve miembros activos, ya que Jeonghan, Wonwoo, Woozi y Hoshi se encuentran en el servicio militar obligatorio. Hoshi, quien también formaba parte de BSS, ingresó en el Ejército en septiembre como soldado.