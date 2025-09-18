Krystal Jung debuta como solista después de 16 años

ⓒ YONHAP News

La cantante y actriz Krystal Jung regresará a la escena musical con su debut como artista en solitario.

La agencia BNS anunció el jueves 6 que Krystal lanzará su primer sencillo en solitario, titulado “Solitary”, el próximo 27 de noviembre a las 6:00 de la tarde. Asimismo, la compañía informó que la preventa del álbum físico se llevará a cabo entre los días 13 y 21 del mes.

A través de su canal oficial de YouTube, BNS publicó también el primer episodio del documental “Charging Crystals”, que muestra el proceso de producción del disco. El vídeo recoge escenas del trabajo realizado entre Londres y la isla de Jeju, así como una sesión de grabación en San Francisco.

Krystal debutó en 2009 como integrante del grupo femenino f(x), donde destacó por su estilo distintivo y por temas de éxito como “NU ABO”, “Pinocchio (Danger)” y “Rum Pum Pum Pum”. Paralelamente, inició su carrera como actriz en 2010 con el drama “More Charming by the Day” y desde entonces ha consolidado una sólida trayectoria interpretativa con diversas producciones televisivas y cinematográficas.