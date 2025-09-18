BLACKPINK se prepara para un regreso en enero con un nuevo álbum

ⓒ YG Entertainment

La banda femenina BLACKPINK ultima los preparativos para su esperado regreso a la escena musical.

El jueves 6, la agencia YG Entertainment respondió a los rumores difundidos ese mismo día sobre un posible regreso del grupo en enero. La compañía declaró ante un medio local que un álbum “se encuentra en la etapa final para elevar su nivel de perfección musical”. Además, añadió que, una vez que todo esté listo, compartirá la noticia a través de una promoción oficial.

En las últimas semanas se han barajado diversas fechas —noviembre, diciembre e incluso enero del próximo año—, aunque YG Entertainment ha preferido mantener reserva sobre el calendario exacto.

En julio, la agrupación estrenó el sencillo “JUMP”, que cosechó un gran éxito, y posteriormente emprendió una gira mundial con la que conquistó escenarios en numerosos países.

Si finalmente BLACKPINK regresa con un nuevo disco en enero, será su primer lanzamiento en casi cuatro años desde su segundo álbum de estudio, publicado en 2022. Además, este retorno tendría un significado especial al coincidir con el décimo aniversario de su debut, celebrado en 2016.