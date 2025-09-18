Episodio 32: El webtoon, nuevo contenido cultural global

El nacimiento del webtoon Los webtoons, cómics digitales diseñados para su lectura en línea, surgieron a finales de la década de 1990. En aquel periodo, marcado por la contracción del mercado del cómic tras la crisis financiera asiática, jóvenes artistas comenzaron a publicar sus obras en sus propias páginas web y blogs. Reconocidos creadores de este nuevo formato, como Kang Full y Joo Ho Min, también dieron a conocer sus primeros trabajos a través de estos espacios creativos en línea.





Exposición de cómics del dibujante Heo Young Man

ⓒ KBS

Revistas especializadas de cómics de los años 80

ⓒ KBS

Surgen las plataformas de cómics La base del webtoon se consolidó a comienzos de los años 2000, cuando portales como Daum y Naver impulsaron la serialización a gran escala de cómics y la interacción con los lectores. El formato de lectura vertical y las entregas continuadas, como en “Pure Love Comics” de Kang Full, ofrecieron una experiencia digital novedosa, muy distinta de la página impresa tradicional. La aparición de estas plataformas especializadas no solo facilitó la distribución, sino también la inversión y la llegada de nuevos lectores, lo que contribuyó decisivamente al crecimiento del mercado del webtoon.





Logos de Naver Webtoon y Kakao Webtoon

ⓒ Naver Webtoon, KAKAO WEBTOON

Izquierda: Joo Ho Min, Derecha: Kang Full ⓒ KBS

La era del móvil dispara el consumo global de webtoons Con la expansión de los dispositivos móviles, la lectura de cómics digitales pasó a integrarse en la vida cotidiana, accesible en cualquier momento y lugar. La posibilidad de comentar y participar en tiempo real potenció la interacción entre lectores y creadores, dando origen a comunidades de seguidores en todo el mundo. Títulos populares como “Sweet Home” o “Renacido rico” fueron adaptados a formatos televisivos, cinematográficos e incluso a videojuegos, mostrando la creciente influencia de los webtoons en el mercado global del entretenimiento.





Películas y series basadas en webtoons

(de izquierda a derecha: “Vida incompleta”, “Itaewon Class” y “Cheese in the Trap”)

ⓒ tvN, JTBC

Los webtoons se consolidan como pieza clave del contenido cultural coreano Los cómics digitales se han convertido en un motor esencial del crecimiento de la industria cultural surcoreana. Webtoons y novelas web, como “Solo Leveling”, han sido adaptados a series animadas, mientras que otras historias del mismo formato ya han dado el salto a la gran y pequeña pantalla, respaldadas por una sólida base de fans. Al mismo tiempo, plataformas como Naver Webtoon y Kakao Webtoon refuerzan la competitividad global de los contenidos coreanos mediante la expansión internacional y la producción original. Gracias a este proceso, los webtoons se consolidan hoy como una de las fuerzas impulsoras de la creciente popularidad de la cultura coreana en todo el mundo.



