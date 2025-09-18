Reglas de etiqueta de la mesa coreana (Segunda parte)

Hoy continuamos hablando sobre las reglas de etiqueta en la mesa coreana, algo que nunca está de más conocer para comportarse con corrección y dejar una buena impresión a nuestro alrededor.

Durante una comida, la actitud es fundamental. Comer demasiado rápido o demasiado despacio puede interpretarse como descortesía. Lo aconsejable es seguir el ritmo general de los comensales, especialmente el de los mayores o el de la persona de mayor rango. Algo similar ocurre al terminar: está mal visto levantarse antes o dejar de comer cuando los mayores aún no lo han hecho.

Además, conviene evitar hablar con la boca llena, hacer ruido al masticar, sorber de manera exagerada o manipular los utensilios de forma ruidosa. Aunque en algunas sopas con fideos está permitido sorber, en general el comedimiento es bien valorado.

También se considera descortés sonarse la nariz en la mesa o manipular pañuelos entre bocado y bocado. En esos casos, lo correcto es pedir permiso discretamente para retirarse.

Otro aspecto importante es la bebida y la manera de servirla. En Corea es habitual que los comensales se sirvan bebidas entre sí, en lugar de servirse uno mismo. Al ofrecer bebida a alguien de mayor edad, la norma básica es hacerlo con ambas manos, o sujetar el brazo que vierte con la otra mano a modo de apoyo, como señal de respeto. Lo mismo se aplica cuando alguien nos sirve: debemos sostener el vaso con ambas manos o con una mano mientras la otra descansa en el antebrazo o cerca del recipiente. A menudo, al beber frente a alguien de mayor rango —especialmente si se trata de alcohol— se gira ligeramente el rostro como gesto de modestia.

También es buena norma asegurarse de que los demás tengan su vaso lleno antes de llenar el propio. Cuando nos ofrecen una bebida, lo respetuoso es aceptarla —a menos que exista una razón clara para no hacerlo, como motivos de salud o religión—, y recibirla con ambas manos. Después, se debe esperar a que los mayores hagan el brindis o empiecen a beber antes de hacerlo uno mismo.

Otro gesto de buena educación es usar ambas manos al pasar platos o utensilios. Por ejemplo, al entregar o recibir un plato a otro comensal, se sujeta con ambas manos para mostrar respeto y asegurar estabilidad.

Al terminar la comida, los comensales agradecen al anfitrión con la expresión “jal meogeosseumnida” (잘 먹었습니다), que significa “he comido bien” y expresa gratitud por la comida ofrecida. En entornos informales, especialmente en casa de alguien, es considerado adecuado ayudar a recoger y limpiar la mesa, aunque en un restaurante no siempre sea necesario.

Por último, al levantarse, se espera que uno no lo haga antes que los mayores o anfitriones. Lo correcto es esperar a que ellos se levanten o indiquen que la comida ha concluido.

En cuanto a la conversación, es recomendable evitar temas demasiado personales, polémicos o excesivamente informales al inicio de la comida. En particular, se desaconseja hablar de política o religión, y se recomienda mantener un tono relajado y respetuoso.

Por lo general, la persona que invita es la que paga. Aunque entre los jóvenes es cada vez más común dividir la cuenta, lo habitual sigue siendo que una sola persona asuma el costo, especialmente si es el anfitrión o el mayor.

En definitiva, la mesa coreana no es solo un lugar para comer, sino un espacio de ritual, respeto e interacción social. Cada gesto —desde sentarse, servir, comer y beber, hasta levantarse— comunica algo sobre nuestra actitud hacia los demás y hacia la comida. Adoptar estas buenas prácticas no solo evita situaciones incómodas, sino que muestra consideración y buena educación, valores muy apreciados en Corea.