IMPOSIBLE DECIR ADIÓS, de Han Kang





“Imposible decir adiós” narra la historia de Inseon y Gyeongha, dos amigas que se reencuentran después de mucho tiempo, a raíz de una llamada urgente. Inseon, hospitalizada tras un accidente ocurrido en su taller, pide a Gyeongha un favor muy especial: que vaya a su casa a cuidar de su pequeña cotorra, que se ha quedado sola y sin alimento suficiente. El problema es que una fuerte tormenta de nieve azota la región, lo que hace casi imposible llegar hasta allí. Un viaje que parece una locura y que solo puede explicarse por la fuerza de la amistad y el afecto.





En esta novela, Han Kang vuelve a abordar los grandes temas que atraviesan su obra: la miseria, el egoísmo y las heridas que dejan las contiendas ideológicas. “Imposible decir adiós” entrelaza la biografía individual con la historia nacional, mostrando cómo los grandes acontecimientos siguen resonando en las generaciones posteriores. Son los ecos de un pasado que no termina de desaparecer y que las familias de las víctimas se resisten a olvidar. Con un estilo pausado, sencillo y a la vez profundamente poético, Han Kang logra hipnotizar al lector y conducirlo por una historia donde la belleza y el dolor se entrelazan en cada página.





La novela es, sobre todo, un relato sobre la amistad y sobre la muerte. Una muerte que, de hecho, fue el punto de partida de la autora para escribir el libro, tras un sueño vinculado con la masacre de Jeju. En esta obra, Han Kang mantiene su característico estilo corpóreo y sensorial, donde los personajes sienten, tiemblan y padecen en cuerpo y alma. A través de ellos, nos enfrenta a un mundo exterior frío e indiferente, y a un interior cargado de angustia, sueños y culpas. El resultado es una novela que combina belleza poética y denuncia histórica, recordándonos que los conflictos se adhieren a la piel y a la memoria de los pueblos, y que no podemos avanzar sin recordar a las víctimas ni sin condenar la injusticia.