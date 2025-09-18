Rosé y “K-pop Demon Hunters” destacan en las nominaciones a los Grammy

ⓒ THE BLACK LABEL, NETFLIX

La cantante Rosé, integrante del grupo BLACKPINK, se ha convertido en la primera artista de K-pop nominada en las categorías generales de los Premios Grammy, los galardones musicales más prestigiosos de Estados Unidos.

Según la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, la intérprete ha obtenido tres nominaciones en la 68ª edición: canción del año y grabación del año, por su éxito “APT.”, además de mejor interpretación pop de dúo/grupo, categoría en la que la banda BTS había sido nominada en tres ocasiones consecutivas.

La artista firma así la primera nominación de una cantante femenina de K-pop en las categorías principales y marca el regreso del género a los Grammy desde BTS, un reflejo del creciente reconocimiento internacional del pop coreano.

La película animada de Netflix “K-pop Demon Hunters” también ha destacado con cinco nominaciones, entre ellas canción del año, mejor interpretación pop de dúo/grupo y mejor banda sonora para medios visuales, gracias al tema “Golden” y a su versión remezclada por el DJ y productor francés David Guetta.

Además, el grupo femenino coreano-estadounidense Cats Eye ha sido nominado a mejor artista nuevo, mientras que el musical original coreano “Maybe Happy Ending” competirá por el premio a mejor álbum de teatro musical.

La ceremonia de la 68ª edición de los Premios Grammy se celebrará el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles tras la votación final prevista entre el 12 de diciembre y el 5 de enero.