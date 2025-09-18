Hoshi de SEVENTEEN sorprende con un nuevo sencillo en inglés

ⓒ PLEDIS Entertainment

El cantante Hoshi, integrante del grupo SEVENTEEN, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo tema.

El martes 11, el artista presentó su sencillo “Fallen Superstar” junto con su videoclip oficial. Se trata de su primera canción en inglés como solista y llega dos meses después de “Take A Shot”, publicada en septiembre.

“Fallen Superstar” cuenta con la colaboración del compositor y productor Andrew Goldstein y del cantautor JXDN, ambos reconocidos por su trabajo con destacados artistas internacionales.

El estreno ha llamado especialmente la atención porque se ha producido durante el servicio militar obligatorio de Hoshi. El intérprete ingresó en el Ejército el pasado 16 de septiembre y continúa cumpliendo su servicio.

Pese a su ausencia temporal, Hoshi mantiene el vínculo con sus fans a través de su música. El mismo día de su alistamiento lanzó “Take A Shot”, un tema que refleja su pasión por el escenario, y ahora regresa con “Fallen Superstar” para seguir compartiendo su historia con el público.