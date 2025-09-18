Haerin y Hyein de NewJeans deciden regresar a ADOR

ⓒ ADOR

Las cantantes Haerin y Hyein, miembros de la banda femenina NewJeans, regresarán a su agencia, ADOR.

La compañía informó el miércoles 12 mediante un comunicado oficial que ambas artistas han expresado su intención de continuar sus actividades bajo su gestión. Según detalló, tras deliberar cuidadosamente junto a sus familias y mantener extensas conversaciones con la empresa, las dos integrantes decidieron acatar la sentencia judicial y cumplir con sus contratos de exclusividad. ADOR añadió también que hará todo lo posible para que puedan proseguir sus carreras sin contratiempos.

El pasado 30 de octubre, el Tribunal Central del Distrito de Seúl falló a favor de ADOR en la demanda presentada por la agencia contra las cinco intérpretes de NewJeans y declaró válidos los contratos de exclusividad. La corte concluyó que la compañía no había incumplido sus obligaciones y que los intentos de invalidar los contratos alegando una ruptura de confianza carecían de fundamento.

Por su parte, el bufete Sejong, representante legal del grupo completo, manifestó que, aunque respeta el fallo, considera difícil que las cinco artistas regresen a sus actividades debido a la pérdida total de confianza con ADOR e indicó su intención de recurrir la decisión.

No obstante, Haerin y Hyein han optado finalmente por regresar a la agencia tras un periodo de profunda reflexión.