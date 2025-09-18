



The World of Love (El mundo del amor, 세계의 주인)





Cualquiera tiene heridas y cicatrices. Algunas son superficiales, otras profundas. Hay quienes viven con el trauma de una experiencia pasada y, al no poder superarlo, se autodestruyen o destruyen a quien lo originó. Esta es la figura de la víctima que el arte ha descrito y reiterado hasta ahora. En nuestras sociedades, se tiende a establecer un estereotipo de “víctima ideal”, haciendo que la vergüenza y la culpa recaigan sobre quienes han sufrido el daño. La obra The World of Love(El mundo del amor), de la directora Yoon Ga Eun, rompe con esta visión y pone en el centro a Jooin, una chica de diecisiete años que desea construir un entorno tan fuerte que jamás se rompa y ser dueña de su propia vida.





Jooin es vivaz, popular, segura de sí misma y alegre. Es también una estudiante ejemplar, una de las mejores de su clase. Vive la vida con gran energía y pasión; le encantan las teleseries. Pero su vida da un gran giro cuando un compañero, como parte de una campaña social en contra de la puesta en libertad de un violador de niños, empieza a recolectar firmas en el aula para apoyarla, y Jooin rechaza poner la suya.





A partir de aquel incidente, Jooin ya no es la chica popular de antes. Sus compañeros la miran de reojo, murmuran a sus espaldas y la critican, hasta que un día Jooin recibe la nota de un remitente anónimo que la reprueba fuertemente y rumores sobre ella de procedencia desconocida empiezan a difundirse en las redes sociales. Aun así, Jooin es firme en que ella está en lo correcto, que no se ha equivocado. Sin embargo, su convicción y rectitud la ubican en el perfecto asilamiento. La dejan completamente sola.





Lo que tanto los personajes dentro de la historia como el público ignoran a estas alturas es que Jooin es, en realidad, una sobreviviente de abuso sexual infantil. Pero ella no es la “víctima ideal” que todos quieren que ella sea. Está decidida a que su experiencia como víctima de abuso no la defina, pero cuando impulsivamente revela la verdad a sus compañeros de instituto, provoca una conmoción en su grupo social y más allá. Y ocurre lo que Jooin tanto temía: sus compañeros la miran diferente y le preguntan constantemente si está bien para al final evitar hablar con ella porque no saben qué decir, recordándole que ella es la víctima y debería comportarse como una.









*** Recomendamos ver también…





Nuestro hogar(우리집) de la directora Yoon Ga Eun, es una obra que retrata a la familia a través de la mirada de tres niñas, que hacen todo por defender sus hogares. Las protagonistas son tres niñas, que reflexionan con mayor seriedad que los adultos sobre su situación y la de sus respectivas familias, y actúan con iniciativa propia para solucionar los problemas.





Con estos personajes, la película enfoca los problemas de los grandes desde el punto de vista de los pequeños y retrata con delicadeza y una profunda instrospección los cambios psicoemocionales de los tres personajes centrales, Hana, Yujin y Yumi. Esto, en realidad, es el punto fuerte de la cineasta Yun Ga Eun cuya ópera prima, Mundo de nosotras, fue elogiada también por un estilo de dirección detallista y sensible, sobre todo por las atentas consideraciones que toma para presentar de la manera más pura y sin distorsiones el mundo visto por los niños. Para ello recurre una vez más a la técnica de cámara en mano, además de posicionar la lente más baja de lo habitual, a la altura de los ojos de las niñas, las protagonistas. De esta manera induce con naturalidad al público también a seguir la historia teniendo como lente la mirada de esas niñas hacia sus familias y el mundo que las rodea.





La película es conmovedora y enternecedora con un desenlace que no solo invita al espectador a imaginar cómo crecerán Hana, Yujin y Yumi, sino también a reflexionar sobre la familia, los problemas en la vida y las soluciones a esos problemas que quizá no tienen porqué ser tan complicadas.