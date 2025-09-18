﻿Andrea Raza: El INEPE busca transformar la sociedad a través de la recreación de la educación popular





Inspirado por la filosofía del educador brasileño Paulo Freire, quien promovió una educación basada en la conciencia y la libertad, el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, el INEPE, lleva casi cuatro décadas materializando esta visión en el país. Este instituto ha logrado convertirse en una comunidad educativa que transforma la vida de niños y jóvenes de sectores vulnerables, apostando por la creatividad, la reflexión y el trabajo colectivo como vías hacia una vida más plena.





La propuesta educativa del INEPE integra a la escuela, la familia y la comunidad, en un proceso en el que aprender no se limita a la lectura y la escritura, sino que también invita a descubrir el mundo, a cuidar el entorno y a creer en el poder de la comunidad.





Este año, el trabajo del INEPE ha sido reconocido con el Premio de Alfabetización Unesco-Rey Sejong, otorgado con el apoyo del Gobierno de Corea, gracias a su programa, que promueve la conciencia crítica y el cuidado de la vida y del planeta.





En KBS WORLD Radio, Andrea Raza, egresada de la primera promoción del INEPE y miembro de su equipo directivo, habla sobre esta experiencia educativa que inspira esperanza y cambio.