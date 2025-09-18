Episodio 33: El éxito del cohete Naro y el salto de Corea al espacio

Los inicios del desarrollo satelital La historia espacial de Corea del Sur comenzó en 1987, con la promulgación de la Ley para la Promoción del Desarrollo de la Industria Aeroespacial, que estableció las bases legales para que el país pudiera mirar hacia el espacio. En 1989, investigadores del KAIST, en colaboración con la Universidad de Surrey del Reino Unido, empezaron a trabajar en el que sería el primer satélite surcoreano. En agosto de 1992, ese esfuerzo se materializó con el lanzamiento del KITSAT-1, o Wooribyul 1. Con ello, Corea pasó a formar parte del grupo de naciones con satélites propios. A este primer modelo le siguieron el Wooribyul 2 y 3, el satélite multipropósito Arirang 1 y el Chollian 1, ampliando la capacidad tecnológica del país en ámbitos como la observación terrestre, las comunicaciones y la meteorología.





Despegue exitoso del satélite Wooribyul 1, agosto de 1992

ⓒ KBS

Naro, el primer paso hacia la independencia espacial El éxito en el desarrollo de satélites impulsó a Corea a dar un paso más: construir su propio cohete de lanzamiento. Hasta entonces, los satélites surcoreanos habían sido enviados al espacio mediante cohetes extranjeros. En 1989 se creó el Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial (KARI) y, con el lanzamiento del Cohete Sonda de Corea-1 en 1993, comenzó oficialmente el desarrollo de vehículos de lanzamiento nacionales. Más adelante, el Naro —desarrollado en colaboración con Rusia— afrontó dos fracasos antes de lograr el éxito en su tercer intento, en 2013. Con este hito, Corea se convirtió en uno de los pocos países capaces de colocar satélites en órbita utilizando cohetes propios y desde su propio territorio. Un logro que marcó el inicio del camino hacia la autonomía tecnológica en materia espacial.





Cohete Sonda de Corea 1, 2 y 3

ⓒ KBS

El Naro despega exitosamente en su tercer lanzamiento, 2013

ⓒ KBS

Nuri, rumbo al espacio con tecnología propia Gracias a la experiencia adquirida con el Naro, Corea dio un paso decisivo con el desarrollo del Nuri, el primer vehículo de lanzamiento completamente nacional. En su segundo vuelo, en 2022, el Nuri completó con éxito toda la misión y situó a Corea entre los siete países capaces de poner en órbita satélites de más de una tonelada con cohetes de fabricación propia. Con más del 96% de sus componentes producidos en el país, todo el proceso —desde el diseño y la fabricación hasta las pruebas y el lanzamiento— se realizó con tecnología coreana. Este hito no solo consolidó la capacidad técnica de Corea, sino que también reforzó su confianza para avanzar hacia vehículos de lanzamiento aún más avanzados.





Izquierda: Preparativos para el lanzamiento del Nuri, Derecha: Despegue exitoso del Nuri ⓒ KBS

Un gran paso hacia el liderazgo espacial La primera sonda lunar coreana, Danuri, fue lanzada en agosto de 2022 y, cuatro meses más tarde, alcanzó la órbita prevista alrededor de la Luna. Este éxito situó a Corea entre el reducido grupo de naciones capaces de operar un orbitador lunar. Actualmente, el país trabaja en planes de largo alcance, con objetivos tan ambiciosos como lograr un alunizaje en 2032 y llevar a cabo una misión de exploración a Marte en 2045. Sin duda, los desafíos superados y los logros obtenidos en el desarrollo de satélites y vehículos de lanzamiento —como los Wooribyul, Naro, Nuri y Danuri— representan pasos decisivos en el avance de Corea hacia un papel destacado como potencia espacial.



