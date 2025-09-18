Sobre el suneung y los regalos que se hacen a quienes lo rinden

ⓒ KBS News

Hoy, en Un poco de cultura coreana, vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes del calendario académico en Corea: el examen nacional de ingreso a la universidad, conocido popularmente como suneung (수능). Se trata de una prueba estandarizada que se realiza desde 1994. Pueden presentarse los estudiantes que están a punto de graduarse en la escuela preparatoria, quienes ya la han finalizado o quienes posean un nivel equivalente.

El examen tiene lugar cada año el jueves anterior al tercer sábado de noviembre y, en esta ocasión, se celebró el pasado día 13. Su objetivo es medir la capacidad académica de los aspirantes a estudios universitarios basándose en el currículo de secundaria y en los criterios de rendimiento que se esperan en la educación superior. Incluye asignaturas obligatorias —Lengua coreana, Matemáticas, Inglés e Historia de Corea—, además de materias optativas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales o Segunda lengua extranjera. El día de la prueba es realmente largo: comienza a las 8:40 de la mañana y se extiende hasta pasadas las 17:00 de la tarde. Es, literalmente, una “maratón académica”, y la presión es elevada porque los resultados pueden determinar el acceso a las universidades más prestigiosas del país.

Dado que se trata de un momento decisivo en la vida académica de miles de jóvenes, toda la sociedad se moviliza para que puedan rendir el examen en las mejores condiciones. Se modifican horarios de entrada al trabajo y al colegio para facilitar el acceso a los centros de examen. También se implementan medidas especiales de silencio, incluyendo la restricción temporal de vuelos y otros medios de transporte durante las partes más sensibles de la prueba. No sería exagerado decir que, ese día, la ciudad entera entra en una atmósfera de tensión… pero también de solidaridad.

El impacto emocional y simbólico del suneung es enorme. Por ello, regalar algo a los estudiantes que están a punto de presentarse al examen tiene un significado especial. No es solo un detalle material, sino un gesto de reconocimiento, ánimo y apoyo. Entre los presentes más tradicionales destacan los dulces yeot (엿), elaborados con melaza de arroz, y los chapssaltteok (찹쌀떡), pastelitos de arroz glutinoso. Ambos son pegajosos, y precisamente esa textura simboliza el deseo de que el estudiante “se adhiera” a la universidad a la que aspira. En coreano, el verbo ‘붙다’ significa tanto “adherirse” como “aprobar” un examen.

Además del yeot y los chapssaltteok, las opciones de regalo se han diversificado. Hoy en día se ofrecen desde chocolates y snacks para mantener la energía, hasta vitaminas o artículos prácticos para la comodidad, como termos, cojines o mantas ligeras. Las tarjetas regalo son quizá la opción más popular entre los jóvenes, porque les permiten comprar lo que realmente necesitan en tiendas de conveniencia, cafeterías o grandes almacenes.

También circulan obsequios curiosos y divertidos, como rollos de papel higiénico o paquetes de pañuelos que simbolizan el deseo de que el examen “se desenrolle” fácilmente. O incluso pequeños tenedores o hachas de juguete, que representan la idea de “acertar”, “hincar” o “clavar” la respuesta correcta.

En cualquier caso, lo importante es el gesto: un mensaje de apoyo, ánimo y reconocimiento al esfuerzo acumulado durante años de estudio.