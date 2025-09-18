Investigan a una mujer por intentar entrar en la casa de Jungkook

ⓒ Big Hit Music

La Policía ha abierto una investigación preliminar contra una mujer que presuntamente intentó acceder a la vivienda del cantante Jungkook, integrante del grupo BTS, según informaron las autoridades el miércoles 19.

La sospechosa, de unos 50 años y de nacionalidad japonesa, supuestamente intentó en varias ocasiones, entre el 12 y el 14 de noviembre, introducir la contraseña en la cerradura digital del domicilio del artista, situado en el distrito de Yongsan, en Seúl.

La Comisaría de Yongsan señaló que se ha iniciado una pesquisa interna por un posible intento de allanamiento después de recibir una denuncia formal.

No se trata de un caso aislado. En junio, una mujer de unos 30 años y de nacionalidad china fue detenida por un intento similar de acceder a la residencia de Jungkook, aunque la Fiscalía optó finalmente por no presentar cargos.