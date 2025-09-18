Chaeyoung de TWICE suspende sus actividades por problemas de salud

ⓒ JYP Entertainment

La cantante Chaeyoung, integrante del grupo TWICE, ha decidido suspender todas sus actividades debido a problemas de salud, según informó su agencia, JYP Entertainment, el jueves 20.

La compañía explicó que la artista fue diagnosticada recientemente con síncope vasovagal y que se encuentra descansando bajo la supervisión de personal médico. Tras nuevas consultas y exámenes, los especialistas determinaron que necesitará un período de recuperación más prolongado.

El síncope vasovagal es una pérdida temporal de consciencia provocada por una disminución repentina del flujo sanguíneo al cerebro. Suele desencadenarse por estrés intenso o tensión física o emocional, y es el tipo más común de desmayo, incluso entre personas jóvenes sin afecciones previas.

JYP Entertainment añadió que, tras varias conversaciones, Chaeyoung decidió pausar sus actividades por el momento para centrarse en el tratamiento, la estabilidad y un descanso adecuado.