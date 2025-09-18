Menú principal Ver contenido

Kyuhyun de Super Junior lanza su nuevo proyecto musical

#Novedades de K-Pop l 2025-11-21

Melodías de Corea

ⓒ Antenna
El cantante Kyuhyun, vocalista principal de la banda Super Junior, estrenó el jueves 20 su sexto miniálbum en solitario, “The Classic”.
El nuevo trabajo supone un proyecto musical renovado para el baladista, casi un año después de su último disco completo, “Colors”, publicado en noviembre de 2024. “The Classic” reúne cinco baladas de aire atemporal, construidas sobre piano, guitarra y cuerdas, que se combinan con su voz para crear una experiencia que perdura incluso después de que la música termina.
La canción principal, “Like Our First Snow”, relata una historia de amor que surge de forma suave y hermosa, pero que acaba desvaneciéndose, igual que la primera nevada, que se derrite tan rápido como aparece.
Tras el lanzamiento del miniálbum, Kyuhyun se reunirá con sus seguidores en el “2025 Kyuhyun Concert ‘The Classic’”, que se celebrará del 19 al 21 de diciembre en el Olympic Hall, en el distrito de Songpa, en Seúl.
