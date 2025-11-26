﻿NOS SALE BIEN PEDIR PERDÓN, de Lee Kiho





Lee Kiho es famoso por su prosa penetrante, llena de sátira y sobre todo de humor. Muchos críticos literarios evalúan que este autor, desde su debut en 1999, ha contribuido en gran medida a ampliar los horizontes del lenguaje de la narrativa coreana con su original forma de escribir y experimentos en cuanto a estilo. Para tener una idea de lo versátil que es su escritura, basta ver el cuento con el que se lanzó como novelista, “Birney”. Al escribirlo, Lee tomó prestada la cadencia del rap y la fusionó con el pansori, un género de canto tradicional de Corea, algo totalmente novedoso respecto a lo que en el país se entiende como literatura o narrativa.





“Nos sale bien pedir perdón” es el tercer libro de Lee Ki Ho y la primera novela que el escribió tras publicar dos antologías de cuentos. Una obra que si bien sigue prestando atención a los márgenes y a los marginados, y sigue empleando un lenguaje antiautoritario cargado de humor, se distancia un poco de los dos libros anteriores de Lee al usar un lenguaje más “cuidado”, por así decirlo.



