Episodio 34: Kim Yuna reescribe la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

La reina del patinaje artístico Kim Yuna fue la primera patinadora artística en conquistar las cuatro grandes competiciones internacionales de la disciplina: los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial, el Campeonato de los Cuatro Continentes y la Final del Grand Prix. Expertos de todo el mundo, incluida la legendaria Michelle Kwan, han elogiado sus actuaciones impecables, que combinan técnica, velocidad y una expresividad única sobre el hielo. Hoy, algunos de sus programas se utilizan como material de referencia en el manual de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU).





Patinadora artística Kim Yuna

ⓒ KBS

El récord olímpico que redefinió el patinaje artístico Kim Yuna dio sus primeros pasos sobre el hielo a los 7 años y, con 12, ya dominaba los cinco tipos de saltos triples. Tras su debut en la categoría sénior, comenzó a escribir su propia historia: ganó campeonatos mundiales consecutivos y rompió récord tras récord. El punto culminante llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, donde no solo se colgó la medalla de oro, sino que además estableció récords mundiales en el programa corto, el programa libre y la puntuación total. Cuatro años después, en Sochi 2014, logró la medalla de plata con una actuación impecable, una plata que para muchos brilló como oro. Sin duda, su legado ha dejado una huella profunda en la historia del patinaje artístico mundial.





Izquierda: Kim Yuna en su carrera juvenial Derecha: En la Final del Grand Prix, 2009 ⓒ KBS

Dedicada a promover los Juegos Olímpicos de PyeongChang Tras su retirada, Kim Yuna orientó su carrera hacia la diplomacia deportiva colaborando activamente en la promoción de PyeongChang como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Su intervención ante el Comité Olímpico Internacional y su labor como embajadora honoraria fueron decisivas para el éxito de la candidatura coreana. Además, llevó el mensaje de Corea sobre deporte y paz a distintos escenarios internacionales, consolidando una influencia que trasciende sus logros sobre el hielo. Su legado va más allá de las medallas y ha contribuido a elevar el estatus de los deportes de invierno de Corea y su proyección global.





Discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas

ⓒ KBS

La generación de Yuna y el futuro de los deportes de invierno en Corea Gracias a Kim Yuna, el patinaje artístico despertó un enorme interés en Corea y se elevó el nivel competitivo del país. La llamada generación “Yuna Kids”, integrada por jóvenes inspirados en su trayectoria, hoy destaca tanto en categorías juveniles como sénior. Por todo ello, la reina del hielo es considerada una atleta que ha reescrito la historia de los deportes de invierno, no solo en Corea, sino también en el ámbito internacional.



