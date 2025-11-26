Enhypen versiona el villancico “Mistletoe” de Justin Bieber

ⓒ BELIFT LAB

La banda masculina Enhypen ha presentado una nueva versión del tema “Mistletoe”, el villancico que el cantante canadiense Justin Bieber popularizó en 2011. El grupo incorpora armonías más suaves y un matiz propio al tema original, que en su lanzamiento alcanzó el número 11 en la lista Billboard Hot 100 y fue el sencillo principal de “Under the Mistletoe”, el primer y único álbum navideño de Bieber.

La reinterpretación está disponible en exclusiva en Apple Music dentro del proyecto “2025 Carols Covered”, que reúne nuevas versiones de clásicos navideños interpretadas por diversos artistas. La iniciativa incluye también “Last Christmas”, a cargo de Khalid, y “We Wish You a Merry Christmas”, en la voz de la cantante y compositora japonesa Tomioka Ai.

Por otro lado, Enhypen celebró su quinto aniversario de debut con un encuentro con sus seguidores en Seúl el 22 de noviembre.