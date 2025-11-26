Yim Siwan lanzará su primer álbum en solitario

ⓒ SMArt

El cantante y actor Yim Siwan publicará su primer álbum en solitario el próximo 5 de diciembre, según ha informado su agencia, SMArt.

Para este proyecto discográfico, Yim ha colaborado con Kangta, quien dirige la filial de la empresa SM Entertainment como productor. Juntos han trabajado en “The Reason”, el primer lanzamiento del nuevo sello. El miniálbum incluirá cinco temas que reflejan los gustos musicales y el estilo personal del artista.

Yim debutó en 2010 como integrante de Ze:A, un grupo masculino de nueve miembros que se disolvió en 2017. Dio el salto a la actuación en 2012 con el drama “La luna abraza al sol” y, desde entonces, ha consolidado su trayectoria con numerosas series y películas, entre ellas el exitoso drama “Misaeng”, estrenado en 2014.