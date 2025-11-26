ADOR pospone su postura sobre el regreso completo de NewJeans

ⓒ ADOR

Las cantantes Minji, Danielle y Hanni, de la banda femenina NewJeans, han manifestado su intención de reincorporarse a la agencia ADOR tras el retorno de sus compañeras de grupo Haerin y Hyein. Sin embargo, la compañía mantiene una actitud cautelosa, lo que ha prolongado el clima de tensión y aumentado la inquietud entre los fans.

El 12 de noviembre, la empresa confirmó oficialmente la vuelta de Haerin y Hyein, y aseguró que haría todo lo posible para que ambas retomen sus actividades sin contratiempos. En contraste, Minji, Danielle y Hanni emitieron un comunicado independiente a través de su representación legal en el que afirmaban que, tras una reflexión cuidadosa, habían decidido regresar a ADOR. La agencia respondió entonces que aún estaba verificando la autenticidad de la intención de retorno de las tres artistas.

Un día antes, cuatro miembros de NewJeans —excepto Hanni, que se encontraba en el extranjero— se reunieron junto a sus tutores con la directora general de ADOR, Lee Do Kyung, para intercambiar opiniones sobre la posibilidad de su regreso al sello.

Pese a ello, ha llamado la atención del público que la compañía anunciara primero la vuelta de Haerin y Hyein, mientras que la decisión de las demás integrantes se comunicó de manera separada y en un momento posterior.