La subunidad Misamo de TWICE lanzará un nuevo álbum en Japón

La subunidad Misamo, del grupo TWICE, formada por las cantantes japonesas Mina, Sana y Momo, publicará su primer álbum de estudio en japonés, titulado “Play”, el 4 de febrero de 2026.

La agencia JYP Entertainment confirmó la fecha el viernes 21 mediante un vídeo teaser y nuevas imágenes promocionales difundidas en las cuentas oficiales japonesas de la banda.

El lanzamiento supondrá el primer disco de larga duración de Misamo, casi dos años y siete meses después de su debut en Japón.

El trío ha mantenido una actividad constante en el país desde 2023. En enero de este año llevó a cabo su primera gira por domos, “Haute Couture”, que reunió a 250.000 espectadores, incluido un concierto con todas las entradas agotadas en el Tokyo Dome.