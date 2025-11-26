H.O.T. se reúne para un festival musical previo a su 30º aniversario

ⓒ YONHAP News

El legendario grupo de la primera generación del K-pop H.O.T. se presentó con todos sus integrantes por primera vez en seis años en un espectáculo organizado entre el sábado 22 y el domingo 23 como antesala del 30º aniversario de su debut, que tendrá lugar el próximo año.

La icónica banda juvenil fue una de las principales atracciones del Hanteo Music Festival, que se celebró en el Inspire Arena de Incheon, en la provincia de Gyeonggi.

El evento incluyó actuaciones de artistas como 2AM; Teen Top; Solar, del grupo Mamamoo; Oh My Girl; fromis_9; y tripleS, entre otros.

Formado en 1996 bajo el sello de la agencia SM Entertainment, H.O.T. está considerada una de las bandas pioneras que sentaron las bases del K-pop contemporáneo.