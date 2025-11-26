NCT Dream logra su décimo disco millonario consecutivo con “Beat It Up”

ⓒ SM Entertainment
El grupo masculino NCT Dream ha alcanzado su décimo disco con ventas superiores al millón de copias gracias a su nuevo miniálbum, “Beat It Up”.
Según datos de Hanteo Chart, el principal registrador de ventas de álbumes en Corea, el título, publicado el 17 de noviembre, había superado aproximadamente los 1,06 millones de copias vendidas hasta el domingo 23.
Con este hito, la banda amplía la racha de discos millonarios que inició en 2021 con su primer trabajo de estudio, “Hot Sauce”.
“Beat It Up” es el sexto miniálbum de NCT Dream e incluye seis canciones, entre ellas el tema principal que da nombre al proyecto.