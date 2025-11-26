Kimchi, pilar de la gastronomía coreana

ⓒ Getty Images Bank

Los alimentos fermentados ocupan un lugar fundamental en la gastronomía coreana y, entre ellos, el más representativo es el kimchi. Hoy, en Un poco de cultura coreana, hablaremos sobre este plato tradicional, su historia, sus características y su valor nutritivo y cultural.

En la cocina coreana, el kimchi es un alimento imprescindible en la mesa diaria. No sería exagerado decir que muchos coreanos sienten que no han comido “de verdad” si no hay kimchi en la mesa. Se elabora principalmente con col coreana y nabo previamente salados para eliminar el exceso de humedad, y se mezcla con otros vegetales como cebolla verde, ajo, chile y jeotgal, una salsa de pescado o mariscos fermentados. Se trata de un alimento saludable, rico en vitaminas, minerales, fibra y bacterias de ácido láctico.

La historia del kimchi está estrechamente ligada a la necesidad de conservar los vegetales durante los meses fríos. Antes de la llegada del frigorífico, las familias coreanas debían asegurar su provisión de verduras para el largo invierno, y esa necesidad dio origen al kimchi y a su posterior evolución en cientos de variedades. Según los historiadores, este alimento se remonta a más de 2.000 años. En sus orígenes era un plato sencillo: col coreana salada y fermentada, cuya preparación se transmitió de generación en generación. En el método tradicional desempeñan un papel importante las vasijas de barro llamadas onggi, que se enterraban o se colocaban en lugares frescos para garantizar una fermentación adecuada.

Con el paso de los siglos, el kimchi fue enriqueciéndose con ingredientes como el ajo, el jengibre y el chile rojo, introducido en Asia Oriental desde las Américas en el siglo XVII. El resultado es una combinación singular de sabores, texturas y aromas. La fermentación láctica permite conservar los ingredientes y aporta ese sabor característico, entre ácido y ligeramente efervescente, tan propio del kimchi.

Las variantes son numerosas. Además del baechu kimchi, la versión más común hecha con col, encontramos el baek kimchi, un kimchi blanco, más suave y sin chile rojo; el mu kimchi o kimchi de nabo; el oi kimchi, que se prepara con pepino; o el pa kimchi, elaborado con cebollino. Actualmente, existen más de 200 variedades documentadas según ingredientes, métodos de preparación, estaciones del año o regiones del país.

Desde el punto de vista nutricional, el kimchi es muy apreciado. Es bajo en calorías —unas 34 kilocalorías por cada 100 gramos en el caso del baechu kimchi— y rico en fibra, minerales y vitaminas A, C, B1 y B2. Asimismo, contiene compuestos funcionales derivados tanto de los vegetales como de los microorganismos que intervienen en la fermentación. Su consumo regular contribuye a mejorar la digestión, la salud cardiovascular y el sistema inmunitario. Eso sí, como en todo, se recomienda moderación, ya que su consumo excesivo puede implicar una ingesta elevada de sodio.

En el plano internacional, el kimchi ha alcanzado un reconocimiento que va más allá de lo culinario. Se ha convertido en uno de los símbolos del hansik, la cocina coreana, cada vez más popular en todo el mundo. Estudios señalan que ha pasado de ser un alimento local a formar parte de la gastronomía global, asociado además con tendencias de alimentación saludable.

Su impacto industrial y comercial es igualmente notable: crecen sus exportaciones, su presencia en restaurantes extranjeros y su integración en la industria de alimentos fermentados y funcionales, consolidándolo como un “producto cultural y económico”.

En definitiva, el kimchi no es solo un acompañamiento del arroz o un banchan más, sino un pilar fundamental de la cocina coreana que condensa tradición, cultura y vida, y que continúa trascendiendo fronteras.