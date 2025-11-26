﻿CARAMELOS MÁGICOS, de Baek Heena





Baek Heena es una de las mayores referentes de la literatura infantil e ilustra de Corea. Es una autora multipremiada dentro y fuera del país, que en 2020 ganó el Premio Memorial Astrid Lindgren, considerado uno de los reconocimiento más prestigiosos del mundo en lo que concierne a literatura infantil y juvenil.





La forma de trabajar de Baek Heena puede resumirse en la fabricación al máximo detalle de maquetas y muñecos, que luego coloca en diversas posiciones y fotografía. Los materiales que utiliza son diversos, dependiendo de qué tipo de ambiente y materialidad quiera dar a cada historia. Así, en sus libros respiran personajes que han nacido del papel y cartón, como es el caso del libro “Pan de nube”; de arcilla, como ocurren en “El hada del agua”; o del hanji, el papel coreano hecho mediante técnicas tradicionales a partir de cortezas de morera papelera, como bien se aprecia en la obra elegida para esta semana: “Caramelos mágicos”.





El protagonista de “Caramelos mágicos” es Dung. El niño juega solo a las canicas en el parque porque cree que los otros niños nunca cuentan con él cuando juegan. Por eso decide jugar por su cuenta. Aun sin amigos, piensa que necesita canicas nuevas y va a comprar algunas, pero en la tienda descubre unas que no había visto nunca. En realidad son caramelos multicolores, pero los compra igual y se lleva una gran sorpresa: los caramelos son mágicos pues al chuparlos, empieza a escuchar la voz interna de los objetos y las personas que le rodean.