Jimin de BTS se convierte en el artista asiático más escuchado en Chile

El cantante Jimin, integrante de la banda BTS, se ha consolidado como el artista asiático más escuchado en Chile. Su canción principal, “Who”, perteneciente a su segundo álbum en solitario, “MUSE”, ha superado los 100 millones de reproducciones filtradas en Spotify Chile, convirtiéndose en el primer y único tema de un grupo o intérprete asiático en alcanzar esta cifra en el país.
Con más de 100 millones de escuchas, “Who” se situó en el puesto número 17 de la lista de los títulos más reproducidos de todos los tiempos en Spotify Chile, un logro que convierte a Jimin en el primer y único cantante asiático en entrar en este ranking histórico.
Además, “Who” es la primera canción de un artista asiático que alcanza el número 1 en la lista Top Canciones Diarias de Chile de Spotify, posición que ha ocupado en 29 ocasiones. El tema suma también 491 días consecutivos dentro del ranking, con lo que marca un récord de permanencia y confirma el notable apoyo del público chileno al intérprete.