Seventeen colabora con Los Pitufos en su nuevo videoclip

El grupo masculino Seventeen presentó el martes 25 su nuevo vídeo musical, protagonizado por los personajes animados de Los Pitufos.

El videoclip del tema “God of Music” está ambientado en Budapest (Hungría) y muestra a los emblemáticos personajes azules —desde Papá Pitufo y Pitufina hasta Tontín— bailando al ritmo de la melodía electrónica. Más adelante, los integrantes de Seventeen se suman a ellos en varias secuencias.

La colaboración se enmarca en el lanzamiento del sencillo, publicado el pasado 23 de octubre, una fecha que coincide con la creación de los célebres personajes en 1958. De cara al próximo año, está previsto el estreno de diversos productos derivados de esta alianza.

“God of Music” es la canción principal del undécimo miniálbum de la banda, “Seventeenth Heaven”.