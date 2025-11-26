Stray Kids debutará en Rock in Rio

ⓒ JYP Entertainment

El grupo Stray Kids participará en el festival Rock in Rio, que se celebrará en septiembre de 2026 en Río de Janeiro (Brasil), según anunció el miércoles 26 la agencia JYP Entertainment.

La banda, formada por ocho integrantes, será la primera agrupación de K-pop invitada al evento y encabezará el espectáculo del 11 de septiembre dentro de la programación de una semana. El evento, inaugurado en 1985 en la capital brasileña, se ha expandido con ediciones en ciudades como Las Vegas (Estados Unidos) y Madrid (España).

La formación ya ha liderado el cartel de numerosos festivales, entre ellos Lollapalooza París, en 2023; I-Days; British Summer Time Hyde Park; y Lollapalooza Chicago, en 2024.

Stray Kids regresará a Río de Janeiro después de casi un año y medio. En su primera presentación en solitario en Brasil, como parte de la gira “Dominate”, reunió a unas 55.000 personas.