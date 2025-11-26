



The First Ride (El primer viaje,퍼스트 라이드)

The First Ride, dirigida por Nam Dae Jung, cuenta la historia de cuatro amigos, cada uno con su propio lado torpe; debilidades que intentan ocultar la mayor parte del tiempo, pero que afloran en los momentos menos oportunos. Los protagonistas son Yeonmin, hijo predilecto de sus padres desde que tiene uso de razón y que sueña con ser músico; Taejeong, buen estudiante y buen luchador a la vez; Geumbok, un rebelde que siempre acaba metido en líos por desobedecer a sus padres; y Dojin, que tuvo que renunciar muy joven a su sueño de convertirse en jugador de baloncesto por una lesión grave. Los cuatro crecieron juntos en el mismo barrio y son inseparables, como D’Artagnan y los tres mosqueteros. Así llegan al último año de bachillerato. Se presentan al examen de acceso a la universidad y Taejeong —el chico más aplicado e inteligente del barrio— consigue la nota perfecta.





El primer viaje retrata a cuatro amigos que, tras mantener una relación sólida durante décadas, un día se ven obligados a enfrentarse a un pasado irresuelto que habían escondido en el rincón más oscuro de su memoria. Podría haber sido una historia planteada con más seriedad, incluso dentro del drama humano, pero el director se mantiene estrictamente dentro del marco de la comedia. El humor lo impregna todo, especialmente en la primera mitad, que muestra la adolescencia de los protagonistas. La actuación es exagerada y en ese mismo tono se presentan los episodios que comparten: nunca parecen tener conflictos, ni cuando uno se declara a una chica y es rechazado, ni cuando unos maleantes les roban en un callejón, ni cuando Yeonmin decide convertirse en DJ y los demás deben apoyarle sin entender del todo sus motivos. Todo está narrado desde la voz de Yeonmin y lo curioso es que, pese al tono cómico de estas escenas, el narrador insiste una y otra vez en que la historia que cuenta es, en realidad, una historia triste.





A estas alturas, el espectador aún no entiende por qué el narrador insiste en que la historia de él y sus amigos es triste. La explicación llega más tarde, cuando el relato se reescribe tras un salto temporal de veinte años. Taejeong es ahora asistente de un político. Está cansado de una vida monótona, pero no encuentra la forma —ni el valor— de cambiarla. Geumbok está a punto de ordenarse monje budista y Dojin ha salido hace poco del hospital psiquiátrico en el que estuvo ingresado varios años. Los tres se reencuentran sin Yeonmin, con quien apenas han tenido contacto desde que su familia emigró. Movidos por un impulso, deciden retomar el viaje a Tailandia que no pudieron realizar en su juventud. Esta vez les acompaña Oksim, amiga de la hermana pequeña de Taejeong, enamorada de él desde que era adolescente. Así comienza un viaje de reconciliación con el pasado… aunque, al principio, ellos mismos no sean del todo conscientes.









*** Recomendamos ver también… (영화 스물)

Veinte es una película que ilustra —y nunca mejor dicho— la vida de un grupo de veinteañeros que viven sin complejos ni sentimientos de inferioridad, evitando en lo posible pensar en un futuro incierto. Para su director, Lee Byeong Heon, tener 20 años parece ser, ante todo, una comedia donde se mezclan la vida cotidiana, el humor sexual y el alcohol. La cinta está cargada de una comicidad que el realizador utiliza como herramienta principal para retratar la conducta típica de esa edad: jóvenes que desean convertirse en adultos responsables porque así se espera de ellos, pero que, en el fondo, siguen siendo los adolescentes inmaduros que eran hasta hace no tanto.





La historia gira en torno a Chiho, Gyeongjae y Dongwu, amigos desde el instituto. En aquella época se enamoraron de la misma chica y se enfrentaron por ella, pero hoy son inseparables. Tras cumplir los 20, sus vidas empiezan a tomar rumbos distintos. Chiho no hace nada: no tiene metas ni sueños y solo le interesan las mujeres. Dongwu trabaja en empleos temporales para ganar dinero después de que quebrara el negocio de su padre, mientras persigue su sueño de convertirse en dibujante de cómics. Gyeongjae, el único universitario, es un joven recto que no se sale de los límites que él mismo se impone; su único problema es que se mete en líos cada vez que bebe. Con la mayoría de edad llega la presión por hacer algo con sus vidas, pero planificar el futuro no es sencillo. Se esfuerzan, sí, pero la brecha entre sus ideales y la realidad es enorme. Así, siguen desorientados: Chiho no sabe qué quiere, Dongwu descubre que el camino hacia su sueño es más difícil de lo que creía, y Gyeongjae tira por la borda todos sus planes al enamorarse perdidamente de una chica mayor que él.





La película de Lee Byeong Heon es divertida, cómica y, a la vez, muy peculiar. El humor que domina cada escena es especial y único; puede resultar atractivo para algunos, pero de mal gusto para otros. Probablemente tendrá muy buena acogida entre el público joven, pero una respuesta más tibia entre los mayores. Las numerosas bromas de contenido sexual —curiosamente, pese a su intensidad, la película fue clasificada para mayores de 15 años— pueden incomodar a más de uno. Aun así, muchos coincidirán en que aquello que podría resultar grosero se suaviza gracias al carisma y a la energía positiva de los tres actores protagonistas: Kim Woo Bin, Kang Ha Neul e Lee Junho. Además, siempre tiene su encanto ver cómo actuaban estos intérpretes antes de convertirse en las grandes estrellas del cine y la televisión coreana que son hoy.